Verstärkung in der Hausarztpraxis im MVZ Schrobenhausen

Karin Berger erhält Unterstützung von Internist Jurand Rybicki. Dadurch können neue Patienten aufgenommen und die Sprechzeiten erweitert werden.

Die Praxis für Allgemeinmedizin des MVZ Schrobenhausen erhält medizinischen Zuwachs. Der Internist Jurand Franz Rybicki ist ab sofort als weiterer Arzt in der Praxis tätig. Die Ausweitung der Sprechzeiten und die Aufnahme neuer Patienten ist dadurch nun möglich.

Anfang des Jahres wechselte Rybicki in die Praxis an der Hörzhausener Straße 18. Der erfahrene Arzt führte über viele Jahre erfolgreich eine eigene Praxis in Hohenwart und erarbeitete sich so in der Region einen exzellenten Ruf, heißt es in einer Pressemitteilung des Medizinischen Zentrums Schrobenhausen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Rybicki nicht nur einen erstklassigen Hausarzt gewinnen konnten, sondern auch einen tollen Menschen. Er hat seit diesem Jahr seine Tätigkeit als Hausarzt in unserer Praxis aufgenommen. Durch seine jahrelange Selbstständigkeit profitieren sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter von seiner Erfahrung und seinem Fachwissen“, betont Ahmed Karatay, Betriebsleiter des Medizinischen Zentrums.

Praxis für Allgemeinmedizin im MVZ Schrobenhausen: Lange Sprechstunde am Dienstag

Nur ein Jahr nach Eröffnung der Praxis können die Kapazitäten nun gesteigert werden. Das Medizinische Zentrum übernahm im März 2023 den Versorgungsauftrag von Karin Berger aus der ehemaligen Praxis Dr. Mahl/Berger. Berger arbeitete seither alleine in der Hörzhausener Straße und versorgte neben ihren Patienten in der Praxis auch Pflegeheimbewohner. Die Erweiterung des ärztlichen Teams ermöglicht es jetzt, freie Plätze für Patienten zu schaffen, die auf der Suche nach einem Hausarzt sind.

„Mir ist es besonders wichtig, auch Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, die Sprechzeiten in unserer Praxis wahrzunehmen.“, erklärt Jurand Rybicki. „Aus diesem Grund bin ich an einem Tag in der Woche bis halb sieben tätig.“ Die Sprechzeiten werden ab April deshalb wie folgt angepasst: