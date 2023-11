So feiert eine Familie in Sehensand Halloween

Im Neuburger Stadtteil Sehensand hat eine Familie mit Freunden und Nachbarn eine Halloween-Party veranstaltet. Alles war schaurig schön dekoriert.

Bei einem Rundgang durch den Neuburger Stadtteil Sehensand konnte man am Dienstag aus einer Garage sphärische Klänge und schauerliche Geräusche vernehmen. Hexen, Geister, Zombies und kleine Teufel huschten hin und her und luden die Gäste zu einem Blick in die Partyhöhle ein. Dort war alles themengerecht von phantasievollen Geistern dekoriert worden: eine gespenstische Szenerie mit Spinnweben unter der Decke und schwarz verhangenen Seitenwänden mit tollen Lichteffekten. Höllische Getränke und Speisen warteten auf die Freunde und Nachbarn der einladenden Familie. Diese hat es geschafft, Halloween in Sehensand grandios umzusetzen. Der Brauch kommt aus Irland und der Spruch, mit dem die Kinder an den Haustüren klingeln, heißt: "Süßes oder es gibt Saures!". In der Kurzform: "Süßes oder Saures". Man kann über diese Art, den Tag vor Allerheiligen so zu feiern, geteilter Meinung sein. Aber wenn man das fröhliche und friedliche Treiben in der Dorfstraße beobachten konnte, ist man schnell auf der positiven Seite.