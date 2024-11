Sekundenschlaf führt zu Frontalcrash in Bergheim

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Neuburger Straße in Bergheim zu einem heftigen Frontalzusammenstoß. Ein 58-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis war nach Angaben der Polizei mit seinem Golf in Richtung Ingolstadt unterwegs, als er nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf fiel und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal gegen den VW Beetle einer 55-jährigen Frau aus Neuburg.

Schwerer Frontalzusammenstoß in Bergheim: Mitfahrer nicht leicht verletzt

Die Fahrerin des Beetles erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Neuburg gebracht. Der Unfallfahrer und zwei seiner Mitfahrer (49 und 40 Jahre alt) kamen mit leichteren Blessuren davon und wurden ebenfalls nach Neuburg ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitfahrer, 45 Jahre alt, wurde schwerer verletzt und ins Klinikum Ingolstadt transportiert.

Die beiden Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und wurden als Totalschaden abgeschrieben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. Die Staatsstraße war für rund anderthalb Stunden gesperrt.