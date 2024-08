32 Grad zum Sommerfinale in Neuburg und der Region

Gute Nachrichten für Sonnenanbeter und Wasserratten: Der Sommer zeigt sich am Wochenende in Neuburg und der Umgebung noch einmal von seiner klassischen Seite: heiß und trocken. Nach dem kühlen und regnerischen Start in die Woche steigen die Temperaturen am Freitag und Samstag noch einmal kräftig an – auf bis zu 32 Grad. Der Neuburger Meteorologe Lothar Schleicher erklärt, warum bei der trockenen Hitze Sonnenschutz besonders wichtig ist.

Neuburg erwartet heißes Wochenende: Tipps von Meteorologe Lothar Schleicher

Die Aussichten sind in diesen Tagen optimal für Sommerliebhaber: Nach morgendlichem Frühnebel, der vor allem im Donaumoos auftritt, klettern die Temperaturen am Freitag bei ganz leichtem Wind auf bis zu 30 Grad. Noch heißer wird es am Samstag, an dem das Thermometer auf bis zu 32 Grad Celsius steigen könnte, prognostiziert der Neuburger Wetterexperte Lothar Schleicher. Er ist Meteorologe an der Wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät der Bundeswehr in Manching (WTD 61).

Zum Hochsommer-Finale an diesem Wochenende rät er, besonders gut auf ausreichend Sonnenschutz zu achten. „Anders als zuletzt wird es nicht schwülwarm, sondern trocken und heiß. Dabei steigt der UV-Index enorm an und es kommt schneller zu Sonnenbrand.“ Weil in der Luft diesmal kaum Feuchtigkeit vorhanden ist, kühlt es gerade am Freitagabend aber auch schneller wieder ab, sobald die Sonne verschwindet. In der Nacht auf Samstag können die Temperaturen auf 14 Grad sinken. Der beste Zeitpunkt für eine Gartenparty an einem lauen Sommerabend sei der Samstag, rät Schleicher, denn die Nacht auf Sonntag wird etwas milder erwartet.

Das große Finale des Hochsommers ist jedoch ab dem frühen Sonntagmorgen wieder vorbei, sagt Schleicher: „Ab der zweiten Nachthälfte zieht ein gewittriger Regen auf, dabei bleibt es den ganzen Sonntag in und um Neuburg stark bewölkt und regnerisch.“ Starke Unwetter mit Hagel und Unmengen von Niederschlägen wie zuletzt seien aber nicht zu erwarten, Schleicher rechnet mit einem leichten Dauerregen bei 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter.

Sommerfinale bei 32 Grad in Neuburg – doch wie wird das Wetter danach?

Und das triste Wetter rund um Neuburg hält sich auch in der neuen Woche hartnäckig: Für Montag und Dienstag rechnet der Wetterexperte mit starker Bewölkung und teilweise auch Nieselregen bei bis zu 22 Grad. Frühestens ab Mittwoch werde es wieder freundlicher, sagt Schleicher: „Ein Hochdruckgebiet verschafft uns dann spätsommerliche Temperaturen bis zu 25 Grad.“

Ein erster Vorbote des Herbstes ist dann aber auch schon dabei: „Nach dem Regenwetter zum Wochenstart haben wir ab Mittwoch immer die Tendenz zu Hochnebel und auch Bodennebel.“ In aller Regel sollte sich dieser aber jetzt im Spätsommer bis Mitte September noch im Vormittagsverlauf auflösen. Mit der herbsttypischen dichten Nebelsuppe sei erst in drei bis vier Wochen wieder zu rechnen, beruhigt Schleicher.