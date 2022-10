Fehlende Präzision: FC Ingolstadt und FSV Zwickau trennen sich torlos

Der FC Ingolstadt kommt gegen den FSV Zwickau nicht über ein 0:0 hinaus. Während die Schanzer im Offensivspiel enttäuschen, sind die Gäste dem Sieg näher.

Der FC Ingolstadt hat es verpasst, näher an das Spitzenduo der 3. Liga heranzurücken. Gegen den FSV Zwickau kamen die Schanzer am Montagabend nach einer über weite Strecken dürftigen Leistung nicht über ein 0:0 hinaus. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Gefährlicher und damit näher am Sieg waren die Gäste.

„Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm, der mit der Offensivleistung seines Teams nicht einverstanden sein konnte. „Wir müssen mehr Torgefahr ausstrahlen“, wusste er. „Unser größtes Problem war, dass wir mit dem Ball zu unpräzise waren.“ Zwickau lobte er indes für einen „mutigen“ Auftritt. „Es war ein umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen und langen Bällen“, analysierte FCI-Verteidiger Calvin Brackelmann. Positiv sei, dass man erneut kein Gegentor kassiert habe. Doch wusste er auch, dass seine Mannschaft im Spiel nach vorne viel vermissen hatte lassen.

FC Ingolstadt hat in der Anfangsphase Glück

Zunächst hatten die Schanzer erhebliche Probleme mit den Gästen und hätten sich über einen frühen Rückstand nicht beschweren dürfen. FCI-Torhüter Marius Funk musste sich lang machen und lenkte einen Schuss von Patrick Göbel gerade noch um den Pfosten (5.). Nach der anschließenden Ecke zog erneut Göbel ab. Funk war geschlagen, doch Pascal Testroet rettete auf der Linie (6.). Erst danach bekam der FCI das Spiel in den Griff und entwickelte bis zur Pause Dominanz. Die Ingolstädter pressten früh, Zwickau fand in der Offensive nicht mehr statt. Hans Sarpei köpfte über das Tor (22.), Moussa Doumbouyas Schuss aus kurzer Distanz wurde im letzten Moment von einem Abwehrbein geblockt (26.). Am nächsten kam einem Treffer zweimal David Kopacz. Erst zog er aus 16 Metern ab, Marcel Engelhardt lenkte den noch abgefälschten Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten (26.). Dann parierte der Torhüter einen Schuss des Ingolstädter Offensivspielers (35.). Insgesamt fehlte es den Schanzern im Passspiel und im Abschluss an der Genauigkeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gehörten die ersten gefährlichen Offensivaktionen wieder den Gästen. Der Ball landete bei Göbel, der knapp verzog (52.). Dann musste Funk eingreifen und einen Schuss von Robert Herrmann parieren, der im Sechzehner frei zum Abschluss gekommen war (64.). Zwickau war die stärkere und strukturiertere Mannschaft, zeigte die bessere Spielanlage Doch bewies der FSV auch, warum er mit sieben Toren zu den ungefährlichsten Offensivreihen der 3. Liga gehört.

FC Ingolstadt spielt bei 1860 München

Der FCI, dessen Angriff mit zwölf Treffern bisher ebenfalls nicht wirklich überzeugend agierte, tat sich äußerst schwer, mit spielerischen Mitteln in gefährliche Zonen zu kommen. Weil auch die vielen lang geschlagenen Bälle keinen Abnehmer fanden, tat sich vor dem Gästetor lange Zeit nichts. Patrick Schmidt (73.) und Testroet (76.) beförderten den Ball zumindest Richtung Tor, verfehlten dieses aber jeweils deutlich. Mehr Zug in den Aktionen hatte Zwickau. Lukas Krüger köpfte nach einer schnellen Kombination aber knapp über das Tor (77.). Für die Schanzer geht es am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei 1860 München weiter. Löwen-Trainer Michael Köllner sah sich die Partie im Stadion an. Große Angst wird er nach diesem Auftritt vor dem FCI nicht haben.

Lesen Sie dazu auch

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Musliu (69. Stevanovic), Brackelmann, Franke – Sarpei, Preißinger (87. Hawkins) – Kopacz, Bech (69. Llugiqi) – Testroet, Doumbouya (59. P. Schmidt)

FSV Zwickau Marcel Engelhardt – Butzen, Ziegele, Frick, Kusic – Göbel (82. von Schroetter), Jansen, Könnecke (87. Löhmannsröben), R. Herrmann – D. Baumann (87. R. König), Gómez (77. L. Krüger)

Schiedsrichter Nico Fuchs (Odenthal) – Zuschauer 4000.