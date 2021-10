A-Klasse Neuburg: Sinning gewinnt das Gemeindederby

Plus SVS setzt sich mit dem 2:1-Erfolg beim TSV Ober-/Unterhausen etwas von den Abstiegsplätzen ab. Während der SV Grasheim den nächsten Sieg feiert, verliert der SV Weichering daheim gegen den VfR Neuburg II mit 0:5.

