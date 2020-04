Alexander Käs: „Ich habe mich als Trainer noch nie verstellt“

Plus Alexander Käs coacht seit dieser Saison das Regionalliga-Team des TSV Rain. Im NR-Interview spricht der 27-jährige Burgheimer darüber, was er in seiner NLZ-Zeit beim FC Ingolstadt gelernt hat und wie er sich den Respekt seiner Mannschaft erarbeitet hat

Seine erste Saison als Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Rain hatte sich Alexander Käs zweifelsohne anders vorgestellt. Rein sportlich betrachtet, liegt der 27-jährige Burgheimer mit seinem Team nach 22 Partien und Tabellenplatz 13 voll auf Kurs. Mit viel Schwung und Elan wollten die Tillystädter in der zweiten Saisonhälfte ab Mitte März das Ziel Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Doch die Corona-Krise machte diesen Plan vorerst zunichte. Wir haben uns mit Alexander Käs unterhalten.

Herr Käs, laut Spielplan würde der TSV Rain am heutigen Samstag sein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II bestreiten. Wie fühlt es sich für Sie an, in dieser Zeit des Jahres aufgrund der Corona-Krise quasi zum Nichtstun verurteilt zu sein?

Käs: Nun, sowohl uns Trainern, aber auch den Spielern fehlt der Fußball natürlich schon sehr. Wenn man sich zuvor vier- oder fünfmal pro Woche zum Training oder zu Vorbereitungspartien getroffen hat und dann plötzlich das Ganze quasi von heute auf morgen ausgesetzt wird, dann hat das selbstverständlich auch Einfluss auf den normalen Alltag. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass gerade der Amateur-Fußball in der momentanen Situation schlichtweg zurückstecken muss, da es derzeit wichtigere Dinge gibt. Als ’Fußball-Verrückter’ hoffe ich allerdings dennoch, dass zumindest in der Bundesliga oder 2. Liga bald wieder gespielt wird, um zumindest ein bisschen wieder den Alltag herzustellen. Bis es dann bei uns selbst wieder losgeht, wird es jedoch sicher noch eine gewisse Zeit dauern.

Der Bayerische Fußball-Verband hat den Spielbetrieb von der Bayernliga abwärts zunächst einmal bis zum 31. August ausgesetzt. Bei den Regionalligen hängt es unter anderem davon ab, wie es in der 3. Liga weitergeht. Wie geht man als Trainer mit dieser ungewohnten Situation um? Sprich: Gibt es gewisse Vorgaben oder Trainingspläne für die Spieler, um für den „Tag X“ fit zu sein?

Käs: Nun, unser letztes Mannschaftstraining war Mitte März. Nachdem wir zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hatten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, haben wir den Spielern Trainingspläne bis zum 8. April an die Hand gegeben. Als sich dann jedoch abgezeichnet hat, dass es doch eine deutlich längere Pause geben würde, waren wir uns im Trainerteam einig, dass es unsinnig wäre, die Jungs weiterhin zum Laufen in den Wald zu schicken. Man weiß ganz einfach nicht, worauf man überhaupt trainiert. Wenn dann tatsächlich wieder weitergespielt wird, gibt es ohnehin eine gewisse Vorlaufzeit, in der man sich entsprechend vorbereiten kann. Abgesehen davon halten sich die Jungs auf diesem Niveau ohnehin körperlich selbst fit.

Wenn Sie in Sachen Regionalliga entscheiden dürften: Würden Sie eine Fortsetzung oder einen Abbruch der Saison 2019/2020 anordnen?

Käs: Unabhängig von den ganzen rechtlichen Dingen, mit denen ich mich überhaupt nicht auskenne, bin ich aus Trainer- beziehungsweise sportlicher Sicht der Meinung: Wenn es möglich ist, sollte man die Saison auch zu Ende spielen, weil es in meinen Augen einfach die fairste Lösung ist. Klar könnte ich jetzt in unserer Situation auch für einen Abbruch plädieren, da wir zum jetzigen Zeitpunkt tabellarisch gerettet wären. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist eine sportliche Entscheidung immer die fairste.

Das Klassement der Regionalliga Bayern weist den TSV Rain nach 22 Begegnungen mit 24 Punkten auf Rang 13 aus. Wie würden Sie den bisherigen Saisonverlauf beschreiben?

Käs: Wenn man das Ganze rein tabellarisch betrachtet, können wir sehr zufrieden sein, da wir – Stand jetzt – unser Ziel Klassenerhalt erreicht hätten. Was den sportlichen Verlauf betrifft, gab es Höhen und Tiefen. Nach einem hervorragenden Start mit den beiden Siegen in Burghausen (1:0) und gegen Schweinfurt (3:1) gab es eine längere Phase, in der wir Schwierigkeiten hatten, entsprechend zu punkten. Trotz der oftmals unglücklichen Niederlagen waren wir aber dennoch mit den Gegnern zumeist auf Augenhöhe und dementsprechend auch davon überzeugt, wie wir Fußball spielen wollen.

Gab es eine bestimmte Partie, die so etwas wie den „Turnaround“ eingeleitet hat?

Käs: Man kann schon sagen, dass das Match in Fürth im Nachhinein enorm wichtig war. Wir lagen 0:1 zurück, ehe uns – nach einer Gelb-Roten Karte gegen Greuther/Fürth – in den letzten fünf Minuten noch zwei Treffer zum 2:1-Sieg gelungen sind. Das hat die Jungs nochmals richtig gepusht, sodass wir aus den letzten fünf Begegnungen nochmals vier Erfolge einfahren konnten. Diesbezüglich war der November natürlich ein genialer Monat. Wobei ich unbedingt eines auch noch betonen möchte.

Ja bitte...

Käs: Wie die Mannschaft und die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Alex Schroder mit der etwas schwierigeren Phase, in der die Punkte gefehlt haben, umgegangen sind, war schlichtweg überragend. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeine Unruhe. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus meiner bisherigen Trainer-Tätigkeit ist die Tatsache, dass die Entwicklung eines Teams niemals linear nach oben geht. Es gibt immer Wellen nach oben und nach unten.

Für Sie persönlich ist es die erste Trainer-Station bei einem Regionalligisten. Was haben Sie in diesem ersten rund halben Jahr am meisten gelernt und mitgenommen?

Käs: Im Vergleich zum Jugendbereich, wo ich ja in der vorangegangenen Saison tätig war (Käs trainierte die U16-Junioren des FC Ingolstadt, Anm. d. Red.), ist die Aufmerksamkeit in der Regionalliga schon deutlich höher. Als Trainer steht man einfach voll im Fokus. Man muss sich beispielsweise den Zuschauern oder den Medien wesentlich mehr erklären. Ein weiterer großer Unterschied zum Nachwuchs ist sicherlich das Thema Mannschaftsführung.

Können Sie das konkretisieren?

Käs: Wir haben ein relativ „altes“ Team, in dem viele Spieler älter als der Trainer sind. Da unser Kader zudem ziemlich groß ist, nimmt diese Mannschaftsführung einen extrem wichtigen Teil ein. Hier musste ich mich im Umgang mit den Spielern definitiv etwas umstellen. Aber auch hier haben wir eine sehr gute Basis gefunden.

Sie haben es bereits erwähnt: Vor Ihrem jetzigen Engagement beim TSV Rain waren Sie ein Jahr lang im Nachwuchs-Leistungszentrum beim FC Ingolstadt aktiv. Haben Sie aufgrund dieser Konstellation und auch der Tatsache, dass Sie beim Dienstantritt in Rain gerade einmal 26 Jahre alt waren, etwaige Vorbehalte innerhalb des Teams gespürt?

Käs: Klar, wenn man als junger Trainer auf eine erfahrene Mannschaft mit einigen ausgebufften Akteuren trifft, kann es schon vorkommen, dass der eine oder andere Spieler mal austestet, wie weit er gehen kann. Letztlich ist das aber nichts Außergewöhnliches. Diese Erfahrung wird wohl jeder Trainer schon gemacht haben. Mein Vorteil ist sicherlich, dass ich ja schon einmal in Rain tätig war (trainierte dort von 2016 bis 2018 die „Zweite“ in der Bezirksliga, Anm. d. Red.) und dadurch bereits etliche Jungs von der „Ersten“ schon kannte. Das Wichtigste für mich ist jedoch, dass man inhaltlich sauber arbeitet und dadurch die Leute überzeugt. Ich habe mich als Trainer noch nie verstellt oder versucht, mir „künstlich“ eine Autorität aufzubauen. So etwas muss schlichtweg automatisch kommen. Wenn die Spieler dann merken, dass das Training gut ist oder der Plan in den Partien funktioniert, bekommst du die Jungs automatisch hinter dich. Und ich denke, dass das mein spielender Co-Trainer Johannes Müller, mit dem die Zusammenarbeit absolut überragend ist, und ich bislang ganz ordentlich in die Tat umgesetzt haben.

Was haben Sie aus diesem einen Jahr im NLZ des FC Ingolstadt am meisten mitgenommen, wovon Sie heute als Regionalliga-Trainer im Senioren-Bereich profitieren?

Käs: Gerade im inhaltlichen Bereich, sprich was die Arbeitsstruktur betrifft, konnte ich mich weiterentwickeln. Wie bereitet man zu Beispiel ein Training vor und nach oder wie funktioniert eine richtige Spielanalyse. Da habe ich vom sportlichen NLZ-Leiter Roland Reichel, den ich ohnehin sehr schätze, richtig viel mitgenommen.

Lassen Sie uns zum Abschluss dieses Gesprächs noch etwas in die Zukunft blicken. Was denken Sie, wie sich der Fußball von der Regionalliga abwärts durch diese Corona-Krise verändern wird?

Käs: Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wenn ich jetzt mal den TSV Rain als Beispiel nehme: Nachdem unser Etat mit Sicherheit zu den niedrigsten in der Regionalliga zählt, wird uns das Ganze wahrscheinlich nicht so treffen wie beispielsweise Bayreuth oder Aschaffenburg, die bereits durch ihre hohen Zuschauerzahlen ganz andere Einnahmen generieren und dadurch die Spielergehälter in einer anderen Dimension sind als bei uns. Insgesamt gesehen, glaube ich schon, dass der finanzielle Aspekt beziehungsweise das Gehaltsgefüge künftig möglicherweise etwas weiter unten angesiedelt sein wird. Zumindest für einige Jahre. Danach ist es gut möglich, dass es insgesamt wieder nach oben geht. Aber das ist alles spekulativ. Letztlich muss man abwarten, wie lange die jetzige Situation noch anhält.

Was sagt denn Ihr Bauchgefühl? Wird im Jahr 2020 überhaupt noch einmal gespielt?

Käs: Das hoffe ich natürlich! Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Saison erst im Frühjahr 2021 weitergeführt wird. Nachdem sich diese Krise in den zurückliegenden sechs Wochen so extrem schnell entwickelt hat, ist es ungemein schwer, drei oder vier Monate in die Zukunft zu blicken. Wir werden daher um eine gewisse Flexibilität gar nicht herumkommen.

Diese Flexibilität wird es freilich auch in Sachen Verträge von Trainern und Spielern brauchen. Diese laufen in der Regel am 30. Juni eines Jahres aus. Konkret auf den TSV Rain bezogen: Hat man sich in dieser Richtung schon konkrete Gedanken gemacht?

Käs: Ja, definitiv! Unser Ansinnen ist, dass wir diese Saison mit den Akteuren, die jetzt im Kader stehen, auch zu Ende spielen wollen. Wir haben zusammen als Gruppe das erreicht, wo wir gerade stehen. Und deshalb sollte man auch jedem die Möglichkeit geben, das Ganze gemeinsam zu beenden. Sollte sich in den nächsten Wochen nochmals etwas ändern, müsste man sich eben erneut zusammensetzen.