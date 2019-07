00:02 Uhr

Auszeichnung für zwei Karatekas

Tina Löffler und Thomas Würmser vom Neuburger Karate-Club bestehen Prüfungen

Von Stephan Lange

Freude beim Neuburger Karate-Club: Während Tina Löffler die Prüfung zum 1. Dan Shotokan bestand, gelang dies Thomas Würmser zum 2. Dan Shotokan. Diese fanden – wie gewohnt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Garmisch bei den beiden Kampfkunst-Referenten Josef Ries (6. Dan Shotokan und 1. Dan Kyusho-Jitsu) und Fritz Oblinger (8. Dan SOK, 7. Dan Shotokan und 5. Dan Kyusho Jitsu) statt.

Die Dan-Anwärter absolvierten die Prüfung souverän und überzeugten die Prüfer mit ihrer explosiven und starken Ausführung der Techniken. Beim 1. Dan werden alle Grundlagen, die im weiteren Weg des Karate benötigt werden, erlangt, während man beim 2. Dan von einem „Kraft-Dan“ spricht. In dieser Stufe erreicht der Schüler die Maximalkraft seiner Techniken.

Vor den Prüfungen fanden mehrere Trainingseinheiten, bei denen die Schüler ihr Wissen vertiefen konnten, statt. Die Schwerpunkte des von Ries geleiteten Trainings war in der Unterstufe das Arbeiten mit unterschiedlichen Schrittdistanzen in den Kampf-Formen. In der nächsten Einheit wurde die Kata Heian-Yondan erlernt, die das Kämpfen mit den offenen Händen (Schwerthände) vermittelt.

In der Oberstufe wurde das Distanzgefühl beim Kämpfen durch Ausweichbewegungen (Sabaki) trainiert. Wichtig ist bei dieser Form, dass der Ausweichende die Schlagdistanz zum Gegner behält und somit sofort kontern kann. Die Oberstufe erlernte die Kata Gojushiho sho, deren alter chinesischer Name Hatako (Spechtklopfen) ist. Schwerpunkt ist hierbei, mit kleinen Flächen empfindlichste Punkte des Gegners zu treffen.

Oblingers Augenmerk in der Unterstufe war, die Grundtechniken anhand der Tiere zu erklären. Im Shotokan ist das Leittier der Tiger, der dem Element Feuer zugeordnet wird. Die Techniken werden explosiv und sehr stark ausgeführt. Im Kata-Training wurde eine spezielle Übungsform gewählt (Renshuho). Hier wird den Schülern die Essenz der Kata vermittelt.

Die Oberstufe konzentrierte sich bei Oblinger auf das Brechen des Gleichgewichts des Gegners (Kuzushi). Ziel ist hier, die Spannung des Kontrahenten zu stören, um diesen empfindlich zu treffen. Dies ist die Grundlage, damit eine schwächere Person gegen einen stärkeren Gegner bestehen kann. Des Weiteren wurden die Katas Tekki Nidan und Sandan sowie die Kata Sochin geübt und später auf Anwendungen am Partner entschlüsselt.

Bei Interesse kann jederzeit montags und freitags ein Schnuppertraining beim Karate-Club Neuburg absolviert werden. Kinder (7 bis 14 Jahre) sind von 17.30 bis 19 Uhr und Erwachsene von 19.30 bis 21 Uhr in der Turnhalle der Paul-Winter Realschule.

