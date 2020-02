vor 28 Min.

Der Abstieg wird immer wahrscheinlicher

Erste Herren-Mannschaft des SKC Burgheim muss sich auch im Heimspiel gegen Baar-Ebenhausen geschlagen geben. Das gemischte Team unterliegt ebenfalls

Von Herbert Etsberger

Zwei bittere Heimpleiten mussten die Kegel-Teams des SKC Burgheim hinnehmen. Die Herren-Mannschaft schlittert zwar immer mehr dem Abstieg entgegen. Doch so lange auch nur ein Fünkchen Hoffnung besteht, wird die Zuversicht nicht aufgegeben.

lHerren, Kreisliga Nord: SKC Burgheim – TSV-SKC Baar-Ebenhausen III 1:7 (3043:3139): Im Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellen-Sechsten reichte es wieder nicht zum erhofften Erfolg. Einerseits brachten die SKC’ler nicht die gewohnten Leistungen auf die Bahnen. Andererseits traf man auf ein Gäste-Team, das – gerade in die Vollen – groß aufspielte. Für den einzigen Mannschaftspunkt sorgte erneut „Senior“ Ludwig Klein, der gleich zum Auftakt mit 3:1 Punkten und 525:500 Holz die Oberhand behielt. Stefan Klein spielte zwar sehr solide, unterlag jedoch knapp (2:2/513:526). Peter Maier, der lange Zeit in Führung lag, musste sich in den letzten Schüben mit 2:2 Punkten und 496:506 Holz geschlagen geben. Chancenlos war an diesem Tage Herbert Etsberger, der mit 0:4 Punkten und 512:572 Holz eine deutliche Klatsche gegen den Tagesbesten Andreas Kaindl hinnehmen musste. Auch in den beiden Schlusspaarungen gelang nicht mehr die erhoffte Wende. Christian Pätzig zog mit 1:3 Punkten und 517:554 Holz den Kürzeren. Auch Kapitän Thomas Blum fand überhaupt nicht zu seinem Spiel. Er unterlag mit 1:3 Punkten und 480:481 Holz.

lKreisklasse E gemischt: SKC Burgheim – SC Mühlried 2:4 (1832:1880): Eine bittere Niederlage musste die gemischte Mannschaft des SKC Burgheim einstecken. Petra Niemann spielte solide, hatte jedoch gegen den äußerst kraftvoll spielenden Dino Rasidovic, der in die Vollen mit zahlreichen „Neunern“ aufwartete, keine Chance. Sie unterlag mit 0:4 Punkten und 413:479 Holz. Martina Schmelcher lag bereits deutlich in Führung, ehe sie auf den beiden letzten Bahnen einen noch klareren Sieg verschenkte. Dennoch behielt sie die Oberhand (2:2/462:448). Keine Blöße gab sich Sandro Schwab. Mit 4:0 Punkten und 513:446 Holz ließ er an seinem Sieg keine Zweifel aufkommen. Da sich Manuela Pickhard geschlagen geben musste (0:4/444:507), entschied die höhere Gesamtholzzahl zugunsten der Gäste.

Themen folgen