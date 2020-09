vor 35 Min.

Die kleine Plastikkugel fliegt wieder

Für den FC Ehekirchen hat die Saison begonnen. Für zwei Mannschaften hat die Saison bereits begonnen. Um spielen zu können, musste ein Hygienekonzept erarbeitet werden

Von Hans Kehrer

Nachdem der Bayerische Tischtennisverband mit Beschluss vom 13. März 2020 den Spielbetrieb der Saison 2019/2020 noch vor Ende der Saison für beendet erklärt hatte, wurde nun beim FC Ehekirchen die besondere Saison 2020/2021 gestartet. Aufgrund der Corona-Situation und den Vorgaben des Bayerischen Tischtennisverbands waren die Vereine angehalten, in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ein an die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Hygienekonzept zu entwickeln, um den Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder aufnehmen zu können.

In diese Zeit fielen auch die Neuwahlen der Tischtennisabteilung des FC Ehekirchen. Erstmals in der Vereinsgeschichte wurden diese nicht in einer Vollversammlung, sondern coronabedingt per Whatsapp durchgeführt. Mit Wirkung vom 24. Juni wird die Abteilung von folgenden Personen geführt:

Abteilungsleiter Martin Bartnik

Stellvertreter Horst Höck

Sportwart Stefan Haberl

Pressewart Hans Kehrer

Schriftführer/Kassier Bastian Adolph

Hygienebeauftragter Gottlieb Veit

(vom Verband vorgegeben)

Jugendleiter noch nicht besetzt

Eine der ersten großen Aufgaben des neuen Vorstands war es also nun, ein Hygienekonzept zu entwickeln. Sehr viel Online-Kommunikation war notwendig, um in stetiger Einbindung der Mannschaftsführer zusammen mit der Gemeinde und dem zuständigen Hausmeister Herbert Feigl die Auflagen in ein detailliertes Konzept umzusetzen. Wesentliche Inhalte sind neben den Bestimmungen zu Mindestabstand und Maskenpflicht der Verzicht auf die üblichen Begrüßungsrituale, die Desinfektion von Tischtennistischen und Spielbällen sowie die akribische Führung der „Kontakterhebungsbögen“, also die genaue Dokumentation der Anwesenheit – nicht nur bei den Ligaspielen, sondern auch im Trainingsbetrieb. Zuschauer wurden zumindest vorerst nicht zugelassen. Den Verantwortlichen ist es gelungen, den Trainingsbeginn schon mit Beginn der großen Schulferien zu ermöglichen.

Auch das Spielsystem wurde vom Verband geändert: Es werden in allen Ligen keine Doppel gespielt. Das heißt, statt der maximal 16 stehen nun zwölf Partien auf dem Spielberichtsbogen. Jeder Spieler der Sechsermannschaft bestreitet also zwei Einzel. Auch wird die Begegnung nicht beim neunten Siegpunkt abgebrochen, es werden alle zwölf Einzelbegegnungen bestritten. Unter diesen Vorgaben startete also die Landesliga Süd-Südost die neue Saison. Zum Saisoneröffnungsspiel reiste das Team des FCE ins niederbayerische Gündlkofen. Der Start verlief noch etwas holprig, bei der 4:8-Niederlage holten Max Bandow sowie die beiden Routiniers Andreas Külpp (2) und Hans Kehrer die Punkte. Am Tag darauf stand das erste Heimspiel auf dem Programm, Gegner war der FC Chamerau, gegen den man bisher noch nie gewonnen hatte. In einem leidenschaftlichen Kampf und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wurden die Oberpfälzer in zwei Stunden mit 7:5 niedergerungen. Jeder trug sich dabei in die Siegesliste ein, Youngster Max Bandow war sogar in beiden Matches erfolgreich.

Doch der FC Ehekirchen hat nicht nur eine Landesligamannschaft. Die Tischtennisabteilung schickt gleich fünf Herrenteams auf Punktejagd. Die zweite Vertretung etwa – bestehend aus Florian Häckl, Stefan Schmidt, Markus Braun, Bastian Reichart, Martin Bartnik, Michael Haberl, Harald Nowak und Stefan Haberl – zeigt in der Bezirksliga Donau, Gruppe I ihr Können. Der FCE III (Bastian Adolph, Sebastian Häckl, Simon Ausfelder, Thomas Heiss-Rehm, Andreas Huber, Christian Körner) gehört zur Bezirksklasse A Eichstätt/ Neuburg, Gruppe I. Die vierte Mannschaft (Peter Braun, Gottlieb Veit, Sven Leber, Georg Haberl, Harald Ruisinger, Ronny Nagel, Josef Muschler) mischt in der Bezirksklasse B Eichstätt/Neuburg, Gruppe I mit. Und die neu gegründete fünfte Garnitur (Georg Ettenreich, Horst Höck, Jürgen Brech, Siegfried Scharbatke, Werner Reichart, Helmut Faigl, Manfred Schabenberger, Bernhard Kranz) zählt zu den sieben Teams in der Bezirksklasse D Eichstätt/Neuburg, Gruppe I.

Die zweite Mannschaft startete zu Hause in die neue Saison. Mit drei Ersatzspielern – es fehlten etwa die Landesligaerfahrenen Florian Häckl und Stefan Schmidt – standen Martin Bartnik, Stefan Haberl, Bastian Adolph, Georg Haberl, Siegfried Scharbatke und Jürgen Brech gegen den MTV Ingolstadt III auf verlorenem Posten, auch wenn die Gäste lediglich mit fünf Spielern angereist waren. Neben den beiden kampflosen Punkten blieb es Oldie Georg Haberl vorbehalten, mit seinen 74 Jahren den einzigen erspielten Punkt zu erringen. Die restlichen Mannschaften des FCE starten Ende September beziehungsweise Anfang Oktober in die neue Saison.

