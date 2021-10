SV Karlshuld geht motiviert ins Kellerduell

Plus Der SV Karlshuld ist bei der DJK Ingolstadt zu Gast. Trainer Thomas Schmalzl hofft auf den ersten Sieg.

Karlshuld Wenn man nach neun Spieltagen eine Zwischenbilanz zieht, dann hat der SV Karlshuld momentan in der Kreisliga Donau/Isar die schlechtesten Karten.