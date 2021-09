SV Karlshuld verliert: Späte Gegentore entscheiden

SV Karlshuld verliert gegen den SV Manching II mit 0:2 und ärgert sich über vergebene Chancen.

Der SV Karlshuld ist auch am neunten Spieltag der Kreisliga Donau/Isar ohne Sieg geblieben und ist somit weiter Tabellenletzter. Ungerechter als die 0:2-Pleite gegen die Zweitvertretung des SV Manching kann eine Niederlage aber gar nicht sein, denn die Grünhemden waren ein gleichwertiger Gegner und hätten durchaus ihren ersten Dreier einfahren können.

SVK-Trainer Thomas Schmalzl war deshalb nach dem Abpfiff der Partie, wie er sagte „völlig platt“. Kein Wunder, denn seine Mannschaft ließ fast im gesamten Spielverlauf nichts zu. In der 88. Minute aber begann das Drama für die Mösler, als die Gäste die erste Unaufmerksamkeit der SVK-Abwehr nutzten und durch Thomas Frank die Führung erzielten. In der Nachspielzeit (90.+4) witterten die Grünhemden noch einmal die Chance, den Ausgleich zu erzielen, als sie 20 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen bekamen. Selbst Torhüter Marco Haunschild war in den Manchinger Strafraum mit aufgerückt. Dreimal konnten die Gäste abwehren, dann kam der Befreiungsschlag und Mateo Ratos konnte allein auf das leere Karlshulder Tor zusteuern und ungehindert das 0:2 erzielen.

Beide Teams mit vielen Ballverlusten

Beide Mannschaften hatten im Mittelfeld viele Ballverluste, doch es wurde eine unterhaltsame Partie. Die erste Möglichkeit hatten zwar die Gäste (6.), doch dann war es immer wieder Jeton Jashari, der Ömer Sali Mustafa in Position brachte. Der ließ aber gute Möglichkeiten liegen. Zudem klebte ihm das Pech am Stiefel, als er in der 61. Minute mit einem raffinierten Heber nur die Querlatte traf. In der Schlussphase der Partie hatte Pascal Sladkowski mit einem Schuss das Glück nicht auf seiner Seite (75.). Nerven bewies auch Lukas Hörmann (78.), als er aus 14 Metern völlig freistehend die Kugel übers Tor der Gäste nagelte. „Wir haben gesehen, dass wir mithalten können in der Liga. Aber wir müssen mal in Führung gehen, das hätten sich die Jungs heute verdient, weil sie gut gekämpft und gespielt haben“, resümierte der Karlshulder Übungsleiter.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) bietet sich den Grünhemden die nächste Chance auf den ersten Dreier. Dann sind sie bei DJK Ingolstadt zu Gast.