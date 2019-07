18.07.2019

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann

Die TSV-Familien-Staffel in Pfaffenhofen: (vorne von links) Michael Schulz, Martin Hetzel und Tim Hetzel sowie (hinten von links) Alexander Schulz, Lars Hetzel und Mark Hetzel.

Bei der Kreismeisterschaft in Pfaffenhofen präsentieren sich die Athleten des TSV Neuburg erneut in toller Form. Neben 45 Medaillen und 48 persönlichen Bestmarken steht auch ein Vereinsrekord zu Buche

Von Katharina Feyrer

18 Athleten vertraten die Farben des TSV Neuburg bei den diesjährigen Schwimm-Kreismeisterschaften. Im Pfaffenhofener Freibad stellten sich die Neuburger der Konkurrenz aus den fünf Kreisvereinen. Und die Erfolgsbilanz konnte sich wahrlich sehen lassen: Neben 48 persönlichen Bestzeiten und einem Vereinsrekord auf der langen 50-Meter-Bahn standen 23 Kreismeistertitel, 15 Silber- und sieben Bronzemedaillen zu Buche.

Besonders erfreulich war die Tatsache, dass fast alle Aktiven bei der Siegerehrung eine Medaille umgehängt bekamen. Vier Neuburger ließen dabei ihrer Konkurrenz keinerlei Chancen. Andrea Wörle (Altersklasse 40) startete zunächst über 50m Schmetterling. Nach einem beherzten Rennen stand am Ende mit einer Zeit von 0:38,84 Minuten eine neue Vereins-Jahresbestleistung. Dies gelang ihr ebenfalls über 200m Brust in einer Zeit von 3:28,41 Minuten. Zudem holte sie zwei weitere „Goldene“ über 100m Brust und 200m Lagen. Auch Martin Hetzel (AK 45) behielt bei seinen Starts eine „weiße Weste“. Sowohl über 50m Schmetterling als auch 50m und 100m Freistil konnte er überzeugen und ließ seiner Konkurrenz keine Chance.

Auch Tim Hetzel und Michael Schulz schaffen dieses Meisterstück. Hetzel (Jahrgang 2002) ging über alle drei Bruststrecken an den Start. Am Ende standen nicht nur dreimal Rang eins, sondern auch zwei neue Bestmarken zu Buche. Die 50m Brust schwamm Hetzel in 0:37,84 Minuten. Über 200m Brust pulverisierte er seine bestehende Bestmarke um über vier Sekunden auf 3:10,78 Minuten. Mit dem Titel-Hattrick sicherte er sich auch die Pokalwertung im Jahrgang 2002. Zudem siegte der Youngster über 200m Lagen.

Michael Schulz (AK 40) bewies einmal mehr seine Sprint-Fähigkeiten. Er holte vier Tagessiege über 50m Schmetterling, Brust und Kraul und sicherte sich den „Platz an der Sonne“ über 100m Freistil in neuer Bestzeit von 1:05,85 Minuten.

Besonders erfreuten die beiden Trainer Karo Schuster und Manfred Schiele die Leistungen der Wettkampfgruppe 3. Die Youngster Carolina Fetsch, Olivia Malkowski, Annika Brock, Nejla Lupic, Annika Fetsch und Isabella Rupaner schwammen Bestzeiten am Fließband und platzierten sich ebenfalls auf dem Stockerl.

Einen überraschenden Vereinsrekord über 6 x 50 m Freistil schwamm die TSV-Crew in einer Zeit von 3:05,69 Minuten. Sie belegte damit Rang zwei hinter der siegreichen Staffel des SC Delphin Ingolstadt. Für die Neuburger sprangen dabei Lars, Mark und Tim Hetzel, Alexander Schulz sowie deren Väter Martin Hetzel und Michael Schulz ins Wasser.

Beim vorletzten Wettkampf der Saison konnten alle Athleten überzeugen. Sie feierten damit eine gelungene Premiere vor dem Saisonhighlight. Für den Nachwuchs geht es dabei nach Erding zu den oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften. Die Masters treffen sich Mitte Juli in Pappenheim. Dort werden die bayerischen Sommer-Meisterschaften „Kurze Strecke“ ausgetragen.

