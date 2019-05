vor 59 Min.

„Enzian“ eine Klasse für sich

Beim Damen-Bestenschießen dominiert Sehensand in zwei von drei Wettbewerben

Von Thomas Bauch

Die Damen-Leitung des Schützengaues Pöttmes-Neuburg hat auch 2018/2019 ein Damen-Bestenschießen veranstaltet. An insgesamt fünf Terminen suchten die Schützinnen ihre Besten aus dem Gau in der Disziplin Luftgewehr und Luftpistole sowie in der Mannschaftswertung.

Nach den Schützenheimen in Sehensand, Burgheim, Ried-Hessellohe und Schorn konnten Gau-Damenleiterin Renate Glas und die 2. Gau-Damenleiterin Maria Rauscher die Teilnehmerinnen zum letzten Durchgang mit anschließender Siegerehrung beim Schützenverein Zimmerstutzen Marienheim begrüßen. Nach den fünf Durchgängen, bei denen drei Ergebnisse in die Wertung kamen, konnte sich Birgit Wöhr aus Sehensand bei den Luftgewehr-Schützinnen mit 89,2 Punkten den Wanderpokal sichern. Platz zwei ging an Elisa Miehling aus Bayerdilling (148,8), gefolgt von Birgit Heckel aus Schorn (177,3). In der Disziplin Luftpistole holte sich Tanja Ellinger von der FSG Neuburg mit 302,3 Punkten den Titel. Dahinter landeten Doris Müller aus Marienheim (378,3) und Margit Dussmann aus Burgheim (468,2) auf den weiteren Plätzen.

In der Mannschaftswertung siegte Enzian Sehensand mit den Schützinnen Birgit Wöhr, Antje Roigk und Silvia Brucklachner. Auf Platz zwei landete Gemütlichkeit Bayerdilling mit Elisa Miehling, Manuela Miehling und Anni Koller, während Auerhahn Ried-Hessellohe mit Monika Mayer, Adeline Kohl und Lidwina Mayer Dritter wurde.

Die beiden Gau-Damenleiterinnen hoffen im nächsten Jahr auf noch mehr Teilnehmerinnen, die in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen ihrem Hobby, dem Sportschießen, nachgehen.

