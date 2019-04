vor 41 Min.

Erfolgreiches Schießjahr

Zwei Mannschaften von Birkenlaub Klingsmoos holen sich den Titel, zwei weitere werden Vizemeister. Die Ergebnisse der einzelnen Schützen im Überblick

Von Roland Specht

Mit zwei Meistern und zwei Vizemeistern haben die Birkenlaubschützen Klingsmoos eine insgesamt erfolgreiche Saison mit dem Luftgewehr absolviert. Eine weitere Mannschaft sicherte sich mit dem fünften Platz den Klassenerhalt, eine andere musste absteigen.

Nachdem sich die erste Mannschaft im vorigen Wettkampfjahr von der höchsten Gauklasse verabschieden musste, wurde mit altbewährter Besetzung in die neue Saison der Gauoberliga B Gruppe 2 gestartet. Trotz zweier Niederlagen in der Vorrunde wurde man Herbstmeister. Mit nur einer weiteren Niederlage in der Rückrunde war der Aufstieg in das Oberhaus des Gaues, die Gauoberliga A, perfekt. Mit einem Mannschaftsresultat von 22:6 Punkten und 20874 geschossenen Ringen setzte sich Klingsmoos mit 87 Zählern Vorsprung vor Unterstall IV durch. Zur Mannschaft gehörten Christine Specht – mit einem Schnitt von 373,8 Ringen beste Schützin des Vereins – sowie mit nur einem Zehntel Rückstand ihre Schwester und Teamchefin Heike Nowacki, die im elften Wettkampf mit dem Höchstergebnis von 384 Ringen auftrumpfte, Roland Specht (372,4) und Ralf Kramer (371,3).

Das zweite Team in der Gauoberliga C Gruppe 4 belegte mit 6:14 Punkten den fünften Rang, der den Klassenerhalt bedeutete. Für das Mannschaftsresultat von 1450,7 Ringen im Schnitt sorgten Teamleiter Dominik Seitz (360,7), Sanja Mayer (368,1), Peter Berger (350,1) und Bernadette Seitz (371,8), die mit 381 Ringen im ersten Wettkampf ihr höchstes Resultat erzielte.

Schon nach dem ersten Wettkampfsieg mit 1077:1029 Ringen gegen Schönesberg 1 setzte sich die dritte und zugleich jüngste Mannschaft in der C-Klasse Gruppe 1 an die Tabellenspitze und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Im letzten Wettkampf schossen sie gegen Heinrichsheim den neuen Vereinsrekord von 1105 Ringen. Für das Teamresultat (30 Schuss) von 1082,3 Ringen im Schnitt sorgte unter anderem Gruppenleiterin Ninive Mai, die sich mit 277,9 Ringen im Schnitt an die Mannschaftsspitze schoss. Außerdem mit im Team waren Lennart Reble (272,4), Julian Hofstetter (255,1) und Collien Wiedemann (276,9), die im achten Wettkampf mit persönlicher Bestleistung von 287 Zählern glänzte. Auch die zehnjährige Antonia Hofstetter (259,5), Pascal Winkelmeier (237,3) und Jonas Zöller unterstützten das Team.

Vizemeister wurde die vierte Garnitur mit 10:10 Punkten in der D-Klasse Gruppe 2. Für einen Mannschaftsschnitt von 996,4 Zählern waren Teamchefin Martina Lang (248,0), Max Lenz (245,0), Thomas Krammer (239,3) und Jörg Wiedenhöfer (264,1) verantwortlich, der im dritten Wettkampf mit persönlicher Saisonbestleistung von 271 Ringen aufwartete.

Mit 6:14 Punkten musste sich die fünfte Mannschaft von der D-Klasse Gruppe 1 verabschieden. Für eine Bilanz von 964,3 Zählern sorgten Mannschaftsführer Marco Burghart (233,3), Lukas Maderholz (244,2), Nico Semer (230,9) und Tobias Seißler (254,5), der im vorletzten Wettkampf die Bestleistung von 267 Ringen schoss.

Den Vizemeistertitel in der D-Klasse Gruppe 4 mit 14:6 Punkten sicherten sich die Recken der sechsten Mannschaft um Patrick Mutzbauer, die traditionell nur mit kurzen Lederhosen und Schießjacken bekleidet ihre Wettkämpfe bestreiten. Für einen Schnitt von 1026,8 Ringen sorgten Marco Stemmer (261,7), Dominic Mutzbauer (258,1), Christian Lenz (256,6) und Florian Lenz (252,3), der im fünften Durchgang gute 271 Ringe erreichte. Unterstützt wird das Team außerdem von Julian Mayr, Andreas Sonhüter und Lukas Tremel.

