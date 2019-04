vor 21 Min.

Erst Urkunde, dann Sportstunde

Xaver Miller wird beim TSV Neuburg zum Ehrenmitglied ernannt. Der 86-Jährige hat sich über Jahrzehnte mit viel Herzblut für seinen Verein eingesetzt

Von Manfred Dittenhofer

Sport und Xaver Miller – diese Komponenten gehören schon ein langes Leben zusammen. Aus diesem Grund ist der 86-Jährige beim TSV Neuburg überhaupt nicht mehr wegzudenken.

Über Jahrzehnte hat sich der Neuburger für seinen Verein eingesetzt. Acht Jahre lang war er als Abteilungsleiter und Vergnügungswart tätig und hat unzählige Vereinsaktivitäten organisiert. Für sein Engagement wurde Miller nun mit einer Ehrenmitgliedschaft beim TSV Neuburg geehrt. Da er während der kürzlich stattgefundenen Delegierten-Versammlung im Krankenhaus war, erhielt er die Urkunde aus den Händen von Josef Zeilmann, der die Jedermann-Sportabteilung beim TSV leitet.

Egal ob Zwei-Tages-Radtouren, Skifahrten für Langläufer oder Alpine sowie die Durchführung des Stadtlaufs zum 125-jährigen Bestehen des TSV Neuburg: Auf Miller konnte sich der Sportverein stets verlassen. Dabei ist er auch immer sportlich sehr aktiv gewesen. Sage und schreibe 51 Mal (!) hat er das deutsche Sportabzeichen abgelegt – das ist bayernweit Rekord! Zudem nahm Miller im Donau-Ries, beim New York- und Athener Friedens-Marathon teil, bei dem er auch als Organisator aktiv war.

Zeilmann zählte noch viel mehr Aktivitäten auf und konnte doch nur einen kleinen Teil erwähnen. Sonst wäre die Sportstunde für Miller und seine Sportkameraden wohl ausgefallen. So aber konnte der 86-Jährige zuerst die Urkunde für seine Ehrenmitgliedschaft beim TSV 1862 Neuburg in Empfang nehmen und dann in der Turnhalle gleich noch einige Runden drehen, bevor Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer trainiert wurden.

Themen Folgen