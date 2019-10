vor 6 Min.

Favorit wider Willen

Die Konkurrenz traut dem VfR Neuburg II viel zu. Im Klub selbst wird der Aufstieg nicht als Ziel ausgegeben. Viel hängt von Verstärkungen aus der ersten Mannschaft ab. Am Donnerstag geht es zum SC Feldkirchen

Von Benjamin Sigmund

Es gibt nicht wenige, die den VfR Neuburg II vor der Saison zu den Favoriten in der A-Klasse Neuburg zählten. Dieser Rolle wurde der Aufsteiger an den ersten sieben Spieltagen dann auch gerecht, hat erst ein Spiel verloren und belegt mit 16 Punkten den dritten Tabellenplatz.

„Natürlich sind wir mit unserem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden“, sagt Adijan Kadic, der gemeinsam mit Helder Fernandes die Landesligareserve trainiert. Als Aufstiegskandidat Nummer eins, wie er es von vielen Seiten gehört habe, sieht Kadic die eigene Mannschaft indes nicht. Eine Platzierung unter den ersten fünf solle am Ende aber schon herausspringen. „Der Verein hat uns nicht vorgegeben, heuer aufzusteigen“, betont Kadic, ohne seine Truppe chancenlos zu sehen. „Mit einem Quäntchen Glück können wir es schaffen.“

Was letztendlich herausspringt, hängt – wie so oft bei zweiten Mannschaften – von der Entwicklung der ersten ab. In drei von sieben Spielen hätte es Unterstützung aus dem Landesligateam gegeben, so Kadic. Zweimal lief etwa Fabian Scharbatke auf und erzielte acht Tore. Auch Niklas Golling, Marco Bader oder Dominik Jozinovic waren bereits für die Reserve im Einsatz. Doch Kadic weiß, dass er auf Verstärkungen solcher Klasse nicht an jedem Spieltag zurückgreifen kann. Finden Partien zeitgleich statt, werde es etwa schwierig. Aktuelle sowieso, da der Landesligakader von Verletzungen gebeutelt ist und selbst jeden Mann benötige.

Doch auch ohne Aushilfen zeigte der VfR Neuburg II bisher, dass er an der Spitze der A-Klasse Neuburg mithalten kann. Zuletzt wurde der FC Staudheim mit 4:1 bezwungen. Auffällig war, dass die Lilaweißen ein Team mit einem Durchschnittsalter von 33,33 Jahren ins Rennen schickten. Mit Helder Fernandes und Peter Krzyzanowsi gehörten zwei Ü-40-Spieler zum Team, was den Schnitt zusätzlich in die Höhe trieb. Kadic ist bewusst, dass dies kein Dauerzustand sein kann. Schließlich soll die zweite Mannschaft langfristig als Sprungbrett für die erste dienen. „Diese Saison konnten wir keine Spieler aus der Jugend einbauen, künftig soll das anders werden“, sagt Kadic. Dann sollen junge Akteure aus der eigenen A-Jugend, die in der Bezirksoberliga spielt, aufrücken und sich über die Reserve für das Landesligateam empfehlen.

Mittelfristig soll zudem mehr herausspingen als die Zugehörigkeit zur A-Klasse. „Wir müssen die Differenz zur ersten Mannschaft verringern“, weiß Kadic. Zwischen der ersten und zweiten Mannschaften sollten bestenfalls künftig zwei Ligen Abstand sein.

Einen Schritt in diese Richtung kann der VfR Neuburg II am morgigen Donnerstag (15 Uhr) machen, wenn er beim SC Feldkirchen zu Gast ist. Der Mitaufsteiger gibt ein komplett entgegengesetztes Bild zu den Lilaweißen ab. Gerade mal ein Punkt bei einem desaströsen Torverhältnis von 3:30 ist dem SCF bisher gelungen. Wird das Spiel also eine klare Sache für den VfR II? „Natürlich besteht die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen“, weiß Kadic. „Wir werden unsere Mannschaft so einstellen, dass das nicht passiert und sie das Spiel voll konzentriert angeht.“

Die A-Klasse Neuburg absolviert am Tag der Deutschen Einheit einen kompletten Spieltag. Los geht es am Donnerstag um 13 Uhr mit dem Spiel von Tabellenführer FC Zell/Bruck (19 Punkte) beim SV Echsheim-Reicherstein II. Die weiteren Partien finden um 15 Uhr statt. Zu einem Verfolgerduell zwischen dem Tabellensechsten und -vierten kommt es in Sinning, wo der SVS (13) den SV Waidhofen (16) zu Gast hat. Lösbar erscheinen die Aufgaben für die weiteren Teams der Spitzengruppe. Der SC Rohrenfels (16) ist beim FC Staudheim gefordert, während der FC Illdorf (14) das noch punktlose Schlusslicht BSV Neuburg II empfängt. Auswärtsspiele bestreiten der TSV Ober-/Unterhausen (bei der DJK Brunnen) und der SV Weichering (in Bayerdilling).

