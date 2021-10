TSV Ober-/Unterhausen tritt weiter auf der Stelle

Der Tabellenvorletzte ist bei der zweiten Garde des VfR Neuburg chancenlos und kassiert eine 0:4-Pleite. Dagegen sorgt das Schlusslicht SC Feldkirchen mit dem 2:2-Unentschieden bei der DJK Brunnen für eine Überraschung.

Spitzenreiter SV Grasheim bleibt in der A-Klasse Neuburg weiter ungeschlagen. Auch in Illdorf kamen die Lilaweißen zu einem 3:0-Erfolg. Souverän lösten auch der SV Waidhofen und FC Zell/Bruck ihre Aufgaben, während der SC Feldkirchen in Brunnen überraschte.

Illdorf – Grasheim 0:3

In einem ausgeglichenen Spiel kam der Tabellenführer aus Grasheim zu einem Arbeitssieg. In der 22. Minute gingen die Gäste nach einer Freistoßflanke in Führung. Ein Spieler des FCI war noch mit dem Kopf dran und der Ball landete im eigenen Tor. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich Marcel Schiele ohne Gegnereinwirkung derart schwer, dass die Partie frühzeitig für ihn beendet war. In der 50. Minute verwandelte Marvin Kohou einen Foulelfmeter zur 2:0-Führung für Grasheim. Es ging nun auf beiden Seiten Schlag auf Schlag. In der 79. Minute sorgte dann Tobias Bauer für die Vorentscheidung. Die letzten zehn Minuten waren geprägt von vielen Fouls und gelben Karten, sodass kein richtiger Spielfluss mehr aufkam. Am Ende stand ein weiterer Sieg für den Tabellenführer SV Grasheim zu Buche. (fci)

Weichering – Waidhofen 0:5

Der Verlauf dieser Begegnung ist eigentlich sehr schnell erzählt, denn die abgezockten Gäste nahmen verdient drei Punkte aus Weichering mit. Nach anfänglichem Abtasten war es ein Doppelschlag in der 17. und 19. Minute, der Waidhofen in Führung brachte. Erst versenkte Niklas Mönch einen langen Ball trocken zum 0:1. Kurz danach war Torjäger Severin Kugler per Kopf erfolgreich. Nach der Pause versuchten die Platzherren noch einmal, dem Spiel eine entscheidende Wende zu geben. Aber mitten in eine kleine Drangphase schlug erneut Severin Kugler zu (54.). Damit war die „Messe gelesen“. Gegen die immer mehr abbauende Heimmannschaft stellte Niklas Mönch mit seinem Doppelpack auf 0:4 (63.). Der Schlusspunkt war Lukas Preschl vorbehalten (85.). Nächste Woche geht es für den SV Weichering im Derby zum souveränen Spitzenreiter nach Grasheim. Waidhofen spielt daheim gegen die DJK Brunnen. (lupo)

Sinning – Zell/Bruck 0:5

Die Schmidt-Elf aus Zell/Bruck kam bei bestem Herbstwetter in Sinning zu einem ungefährdeten Erfolg. Den Torreigen eröffnete nach einem Fehlpass eines Sinninger Verteidigers in der zehnten Minute Christopher Eichel nach einem schönen Alleingang. Die Weichen endgültig auf Sieg stellten dann Marcel Lignon und Fabian Detter mit einem Doppelpack kurz dem Halbzeitpfiff (42./44.). In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Zell/Bruck dominierte nach Belieben und kam im weiteren Verlauf durch zwei Tore von Tobias Kroll in der 64. und 80. Minute zu zwei weiteren Toren und einem letztendlich klaren 5:0-Auswärtssieg. (thr)

Staudheim – Bertoldsheim 0:2

Nach anfänglichem Abtasten dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Staudheim zur ersten Torchance kam: Dominik Sager setzte diese aber aus zwölf Meter knapp drüber. In einer kampfbetonten Partie hatte Staudheim in der 35. Minute die Doppelchance auf den Führungstreffer. Doch erst verhinderte der Gästekeeper den Rückstand und beim Nachschuss klärte ein Abwehrspieler. Im Gegenzug kamen die Gäste zum Abschluss. Staudheims Torwart konnte den ersten Versuch noch an den Pfosten lenken. Doch der Abpraller landete vor den Füßen eines SVB-Akteurs, der schließlich zur Führung traf. So ging es mit einer glücklichen Führung für die Gäste in die Halbzeit. Nach einer großen Ausgleichschance zu Beginn des zweiten Abschnitts verflachte das Geschehen immer mehr. Erst gegen Ende nahm das Match nochmals Fahrt auf: Ein berechtigter Platzverweis für die Gastgeber sowie das 2:0 für die Gäste waren die Schlusspunkte. (fcs)

VfR Neuburg II – Ober-/Unterhausen 4:0

Einen verdienten Sieg feierte die zweite Mannschaft des VfR gegen Ober-/Unterhausen. Maxi Christl brachte die Heimelf in der achten Minute in Führung. Peter Krzyzanowski legte nach einer schönen Kombination das 2:0 noch vor der Pause nach (45.). In der zweiten Halbzeit belohnte sich der überragende Patrick Sobiepanski mit einem Doppelpack zum 3:0 und 4:0. (63./83.). (vfr)

Brunnen – Feldkirchen 2:2

In einer spannenden Partie verpasste der SC Feldkirchen den ersten Saisonsieg nur knapp. Die Gäste gingen in der 41. Minute durch Rohullah Hazara in Führung. Dies war gleichzeitig auch der Pausenstand. Nachdem Wiederbeginn glich zunächst Bernhard Modlmayer zum 1:1 aus (69.), ehe in einer wilden Schlussphase noch zwei Tore fielen: Erst ging erneut Feldkirchen durch Reinhold Straub in Führung (85.). Doch Brunnen schlug in der 88. Minute zurück und kam noch zum Ausgleich. Torschütze war Korbinian Stachel (88.). (nr)

Bayerdilling – Berg im Gau II 1:1

Keinen Sieger gab es im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Bayerdilling und der zweiten Garde des BSV Berg im Gau. Eduard Baier brachte die Einheimischen in der 23. Minute in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. 15 Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Dr. Frank Schmidt gelang Jonas Müller der 1:1-Ausgleichstreffer. (nr)