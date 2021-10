Gute Moral des BSV Neuburg wird (wieder) nicht belohnt

Schlusslicht BSV Neuburg muss nach der 3:4-Heimniederlage gegen den SV Feldheim weiter auf seinen ersten Saisonzähler warten. „Zweite“ des FC Ehekirchen lässt Steingriff keine Chance.

Der SV Klingsmoos hat die Tabellenführung in der Kreisklasse Neuburg durch einen 3:0-Erfolg in Holzheim übernommen. Allerdings profitierten die Mösler dabei von der „Zwangspause“ der SpVgg Joshofen-Bergheim. Die Partie des bisherigen Spitzenreiters beim SC Rohrenfels wurde wegen eines Corona-Falls beim Aufsteiger verlegt.

Wagenhofen – Straß 2:3

Nachdem es ein ausgeglichenes Spiel war und sich keiner der beiden Teams klare Vorteile verschaffen konnte, standen die Gastgeber am Ende wieder einmal mit leeren Händen da. Der SV Wagenhofen machte es den Gästen dabei vor allem bei den Gegentoren zu leicht. Der Beginn war recht verheißungsvoll für den SVW. Lukasz Bar erzielte in der 34. Minute mit einem raffiniert um die Mauer geschlenzten Freistoß das 1:0. Nur kurz darauf vergab Sebastian Neff eine „Hundertprozentige“, als er freistehend am Tor vorbei schob. Noch vor der Pause erzielte Semir Elezi den Ausgleichstreffer (44.). Nach dem Wechsel wurden die Hausherren kalt erwischt, als abermals Elezi zum 1:2 traf (50.). Doch Wagenhofen erspielte sich in der Folge weitere Möglichkeiten. Zuerst schoss Bar knapp vorbei. Sebastian Neff machte es dann besser, als er mit einem tollen Freistoßtreffer den Ausgleich besorgte (60.). Erneute Nachlässigkeiten in der Heimabwehr ermöglichten den Siegtreffer für den SV Straß durch Simon Straubmeier in der 72. Minute. (hugo)

BSV Neuburg – Feldheim 3:4

Zu Beginn ließen beide Mannschaften nichts zu und neutralisierten sich schon im Aufbau. In der 19. Minute begangen die Gäste den ersten Fehler und foulten BSV-Stürmer Marcel Wagner im Strafraum. Der Gefoulte selbst übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zur Führung des BSV. Nur neun Minuten später fiel der Ausgleich. Bei einem Freistoß fehlte die Zuordnung in der Neuburger Hintermannschaft und Dominik Saur konnte per Kopf ausgleichen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Die Gäste nahmen nun zunehmend das Geschehen in die Hand, scheiterten aber immer wieder am heimischen Schlussmann Christian Wiedecke. Nachdem beide Teams zwischenzeitlich erneut getroffen hatten (1:2 Saur/70.; 2:2 Marcel Wagner/73.), unterlief ausgerechnet Wiedecke beim 2:3 ein grober Schnitzer, als er bei einer weiten Flanke ausrutschte und der Ball über ihn hinweg in den Kasten fiel. Nur drei Minuten später folgte das 2:4 durch einen Foulelfmeter, den der Gästetorwart René Fuchs sicher verwandelte. Der BSV bäumte sich nochmals auf und kam in der Schlussminute durch Valentin Lüder zum 3:4. Die Gäste ließen einige klare Möglichkeiten liegen, weshalb der Sieg nicht ganz unverdient war. Die Moral der Heimmannschaft stimmte zwar. Dennoch konnte sie sich nicht belohnen und bleibt ohne Punkt am Tabellenende. (bsv)

Ehekirchen II – Steingriff 4:1

Die Gäste waren über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr als ebenbürtig, aber der FCE war deutlich effizienter. Nach gegenseitigem Abtasten setzte Peter Füger mit einem langen Ball Manuel Rott in Szene, der das Leder über die Torlinie zum 1:0 drückte. Nur zehn Minuten später passte Füger erneut lang auf Rott. Dieser flankte flach in die Mitte und fand Marcus Scheuermayer, der zum 2:0 verwandelte. Kurze Zeit später stieg nach einer Füger - Ecke Scheuermayer sehenswert hoch und verwandelte zum 3:0-Halbzeitstand. Die einzige richtige Chance der Gäste vergab Nießl in Minute 36. Nach der Halbzeit lebten die Gäste noch einmal auf. Nur kurz nach Wiederanpfiff verwertete Hundemer eine Flanke von rechts zum Anschlusstreffer. In einem fahrigen Spiel ging es hin und her, bis Christoph Axtner einen Ball am Strafraumrand für Andreas Steiner auflegte, der diesen aus 20 Metern souverän im Steingriffer Kasten unterbrachte. In der Folge gab es vereinzelt Chancen auf beiden Seiten. Doch das Spiel war nach dem erneuten Rückschlag für den SVS gelaufen. (fce)

Münster – Echsheim 1:1

Ein rassiges Duell sahen die zahlreichen Zuschauer, bei dem am Ende ein Remis stand. Die erste Hälfte war ausgeglichen, wobei Münsters Reinhold Armbrust, dessen Kopfball an die Oberkante der Latte flog, die erste nennenswerte Chance hatte (20.). Nur eine Minute später musste Gästekeeper Dominik Zach gegen Martin Winkler klären. Auf der Gegenseite verzog der Ex-Rainer Marco Friedl nach einem Fehlpass in der SVM-Hintermannschaft aus aussichtsreicher Position nur knapp (30.). Nach dem Seitenwechsel ging der SVE dann in Führung durch einen Freistoß von Florian Bachmayr, dessen Schuss aus 25 Metern flach im Kasten einschlug. Praktisch im Gegenzug rettete der Gästetorwart die Führung, als er einen Kopfball von Julian Spies aus dem Eck fischte. Danach war Münsters bemüht, ohne sich jedoch entscheidend in Szene setzen zu können. In der Schlussminute kam es dann allerdings doch noch zum Ausgleich für die Heimelf: Spies setzte sich über rechts durch, seine Hereingabe bugsierte Marvin Osman an den Querbalken und Armbrust staubte zum 1:1 ab. (mwe)

Holzheim – Klingsmoos 0:3

Im Duell mit dem neuen Tabellenführer aus Klingsmoos unterlag Holzheim am Ende klar. Schon nach sechs Minuten waren die Gäste durch Marco Veitinger in Führung gegangen und brachten den Vorsprung in die Halbzeit. Nach dem Wiederbeginn gelang es Klingsmoos erneut, mit einem frühen Treffer die Holzheimer zu beeindrucken. Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Tobias Narr die knappe Führung auf 2:0 verdoppelte. Dies war zugleich die Vorentscheidung. Den Deckel machte kurz vor Schluss Stefan Daferner drauf: Er traf in der 90. Minute zum 0:3. Klingsmoos bleibt vorne, Holzheim kämpft als Elfter um den Klassenerhalt. (dz)

Berg im Gau – Ried 2:0

Vor 150 Zuschauern spielte der BSV Berg im Gau von Anfang an auf Sieg. Bereits in der dritten Minute traf Tim Winter zur Führung der Suszko-Truppe. Danach passierte bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel. Auch nach dem Wiederbeginn kam Berg im Gau besser aus der Kabine. In der 53. Minute erhöhte Julian Winter zum 2:0. Bis zum Schluss blieb der SCR ungefährlich. Somit sicherte sich die Heimmannschaft verdient die drei Punkte, während die Rieder weiterhin im Abstiegskampf feststecken. (nr)