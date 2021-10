SV Karlshuld hat sich „gefunden“

Plus Mösler empfangen in der Kreisliga Donau/Isar den Tabellenzweiten Fatih Ingolstadt.

Fußball-Kreisligist SV Karlshuld startet am Sonntag (14.30 Uhr) im heimischen Sport-Tenne-Stelzer-Stadion gegen den Tabellenzweiten FC Fatih Ingolstadt in die Rückrunde. Nach einem kompletten Neuaufbau zum Saisonbeginn war Trainer Thomas Schmalzl klar, dass er mit seiner Mannschaft vor einer schwierigen Saison stehen und sich dementsprechend auf ein „Abenteuer“ einlassen würde.