Kreisliga Ost: Der Tabellenführer ist für Untermaxfeld eine Nummer zu groß

Die TSG Untermaxfeld hat in der Kreisliga Ost eine deutliche 1:6-Niederlage beim TSV Rain II einstecken müssen. Auch der TSV Burgheim und der FC Rennertshofen mussten sich geschlagen geben. Der BC Rinnenthal sagte die Partie gegen die DJK Langenmosen wegen einem „unbespielbaren Platz“ ab.

Adelzhausen – Burgheim 1:0

Das Spiel begann sehr zäh ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. Die Mannschaften glichen sich den Temperaturen an, das berühmte Feuer blieb komplett aus. So ging es nach für die Zuschaueraugen nicht gerade attraktiven 45 Minuten in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang kam der BCA besser ins Spiel, große zwingende Chancen blieben allerdings Mangelware. Nach einer fünfminütigen Sturm- und Drangphase konnte Christoph Mahl die Hausherren in der 77. Minute erlösen. Im Großen und Ganzen geht der dreifache Punktgewinn für die Adelzhauser in Ordnung, er kann unter der Kategorie „Pflichtsieg“ eingeordnet werden. (AN)

Rain II – Untermaxfeld 6:1

Zwei Mal hat der TSV Rain II in dieser Saison erst verloren. Am sechsten Spieltag gegen den ärgsten Konkurrenten Alsmoos-Petersdorf – und am zweiten Spieltag bei der TSG Untermaxfeld. Die steckt zu Beginn der Rückrunde im Abstiegskampf, eine erneute Niederlage wollte der Tabellenführer als klarer Favorit an diesem Wochenende nicht kassieren. Und das gelang: Mit 6:1 revanchierte sich die Mannschaft von Niko Schröttle beim 13. der Kreisliga Ost, und das „auch in dieser Höhe verdient“, wie Co-Spielertrainer Michael Haid sagt. Er hatte mit drei Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg der TSV-Reserve, erhöhte nach 13 Minuten nach Führung von Johannes Marb bereits zum 2:0. Wenig später gelang den Gästen durch Maximilian Koschig der Anschluss nach einem individuellen Fehler in der Rainer Abwehr. Mit einigen Halbchancen und einem Untermaxfelder Pfostentreffer ging es weiter, bevor Christian Kühling den 3:1-Pausenstand erzielte.

Nach der Pause glänzte der TSV mit viel Ballbesitz, Untermaxfeld wurde nur durch einen Fernschuss gefährlich, den der junge David Wilhelm gut hielt. Fabian Miehlich in der 75. Minute und erneut Haid mit seinen Treffern zwei und drei kurz vor Schluss schraubten das Ergebnis schließlich auf 6:1. (cup)

Aresing – Rennertshofen 4:2

Der FC Rennertshofen musste im Aufsteigerduell beim BC Aresing eine überraschende 2:4-Niederlage hinnehmen. Zunächst sah es für die Gäste noch gut aus. Tobias Kruber brachte den FCR in Führung (33.), doch Pavel Klauser glich kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1 aus (45.). Mathias Höß (50.) und David Ibraimovic (68.) erhöhten für den Gastgeber auf 3:1. Tobias Kruber mit seinem zweiten Tor brachte den FCR wieder heran (70.). Lennard Lutie sorgte in der 90. Minute für den 4:2-Endstand. (90.). (nr)