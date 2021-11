TSG Untermaxfeld feiert wichtigen „Dreier“ im Abstiegskampf

Plus Untermaxfeld behält im „Kellerduell“ mit dem BC Aresing die Nerven und fährt einen wichtigen 3:1-Erfolg ein. Schlusslicht TSV Burgheim hat auch gegen den BC Rinnenthal das Glück nicht auf seiner Seite.

Einen wichtigen 3:1-Erfolg feierte die TSG Untermaxfeld im Abstiegskampf der Kreisliga Ost gegen den BC Aresing. Während der FC Rennertshofen gegen den TSV Firnhaberau zumindest noch einen Zähler holte, ging der TSV Burgheim erneut leer aus.