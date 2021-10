FC Ehekirchen: Von Angst- und Lieblingsgegnern

Plus Nach der Niederlage gegen Garmisch-Partenkirchen ist Spielertrainer Simon Schröttle von einem Sieg des FC Ehekirchen gegen den VfB Durach überzeugt.

Es gibt diese Kontrahenten, die einem einfach nicht liegen, die man fürchtet. Gegen die es nichts zu holen gibt, was immer auch unternommen wird. Für den FC Ehekirchen ist der FC Garmisch-Partenkirchen solch ein Angstgegner.