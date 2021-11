Fußball-Landesliga

vor 35 Min.

FC Ehekirchen will die Euphorie mitnehmen

Jubeltraube: Der FC Ehekirchen hat vergangene Woche das Derby beim VfR Neuburg mit 2:0 für sich entschieden. Am Sonntag trifft der Landesligist auf den SC Ichenhausen.

Plus Der FC Ehekirchen will sich nicht auf dem 2:0-Derbysieg beim VfR Neuburg ausruhen und gegen den SC Ichenhausen nachlegen. Doch in Heimspielen gelang zuletzt wenig.

Von Benjamin Sigmund

Selbst konnte Simon Schröttle den 2:0-Derbysieg seiner Mannschaft beim VfR Neuburg kaum feiern. Wegen seiner Armverletzung „bin ich derzeit auf einen Fahrer angewiesen und musste schnell weg“, berichtet der Spielertrainer des FC Ehekirchen. „Aber die Jungs haben auf jeden Fall gefeiert.“

