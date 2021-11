Fußball-Landesliga

17:25 Uhr

Wut beim VfR Neuburg: Keine Absage trotz sechs Corona-Fällen

Plus Der VfR Neuburg muss trotz sechs positiver PCR-Tests in der Mannschaft in Durach antreten. Trainer Alexander Egen kritisiert den Verband und den Gegner mit deutlichen Worten.

Von Benjamin Sigmund

Die 0:2-Derbyniederlage gegen den FC Ehekirchen ist beim Fußball-Landesligisten VfR Neuburg schnell in den Hintergrund gerückt. Sechs Spieler der Lilaweißen haben sich mit Corona infiziert und befinden sich in Quarantäne. Ein weiterer hat ebenfalls Symptome und wartet auf das Ergebnis des PCR-Tests. Die Trainingseinheiten unter der Woche wurden folglich alle abgesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

