27.03.2020

Gerhard Rami wird zum Ehrenmitglied ernannt

SV Straß zeichnet Mitglieder aus. Künftig wird der Verein von fünf Vorsitzenden geführt

Rechtzeitig vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise hat der SV Straß seine Jahresversammlung abgehalten. Wichtigste Tagesordnungspunkte waren die Abstimmung über eine Satzungsänderung und die Neuwahlen einiger Ämter.

Zunächst berichtete Vorsitzender Anton Braun über die Tätigkeiten im abgelaufenen Jahr. Der Verein nahm an Veranstaltungen des Marktes Burgheim und der Dorfgemeinschaft Straß teil. Der Mitgliederstand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um zehn Personen auf 431 Mitglieder. Einige Sanierungsarbeiten am Sportplatz und am Vereinsheim wurden fertiggestellt. Als nächstes großes Projekt steht der Bau einer Außentreppe an. Allgemein befinde sich der Verein in einem guten Zustand.

Bruno Tregnaghi berichtete über die vergangene und aktuelle Saison der Fußballer. Nach dem sechsten Platz in der Kreisklasse in der Spielzeit 2018/19 befindet sich die erste Mannschaft derzeit auf dem neunten Rang. Die zweite Mannschaft musste „leider aufgrund von Spielermangel sowohl in der abgelaufenen als auch aktuellen Saison zurückgezogen werden“. Erfreulich sei, dass der Vertrag mit Spielertrainer Dieter Deak um ein weiteres Jahr verlängert werden konnte. Aktuell ist man auf der Suche nach einer Lösung für die Reserve, dass auch die dort zur Verfügung stehenden Spieler wieder mehr zum Einsatz kommen.

Im Kleinfeldbereich ist der SVS aktuell mit vier Teams aktiv. Hier kooperiert der Klub in einer SG Straß/Illdorf/Burgheim mit den beiden Nachbarvereinen in der Gemeinde. Die Zusammenarbeit verlaufe laut dem Jugendleiter Kleinfeld, Richard Hutter, sehr positiv. Von den D-Junioren bis A-Junioren ist der SV Straß Teil der JFG Region Burgheim. Hier wird pro Altersklasse eine Mannschaft gestellt. In der aktuellen Saison kann man wieder eine B-Jugend stellen, nachdem diese im vergangenen Jahr nicht gemeldet war. Die A-Junioren belegten nach der Hinserie den 1. Platz.

Renate Specht berichtete über die Aktivitäten der Damengymnastikgruppe, welche sich immer am Dienstag trifft und gut besucht sei.

Bei den Ehrungen kam es zu einem besonderen Moment für Gerhard Rami. Wie der Vorstand im Vorfeld der Versammlung beschlossen hatte, wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Darüber hinaus wurde eine sogenannte „Treuekarte“ eingeführt. Diese wird verliehen, wenn man mindestens 70 Jahre Mitglied und/oder Ehrenmitglied ist. Sie berechtigt den Inhaber zum kostenlosen Eintritt in alle sportlichen Veranstaltungen des Vereins. Weiter wurden ausgezeichnet:

10 Jahre Ben Exner, Judith Hammerer, Ludwig Hammerer, Vincent Hammerer, Deisi Heymann, Jürgen Heymann, Keven Heymann, Laura Heymann, Manuel Mahl, Florian Pickhard, Manuela Weiss

25 Jahre Patrick Appel, Thomas Appel, Ramona Forster, Erika Fredrich, Lukas Friedl, Lothar Hammerer, Harald Hausner, Christa Horn, Christian Scharpf, Patrick Weiss

40 Jahre Franz Appel, Karl Artner, Jürg Rodamer, Bernd Rupp, Stefan Schneider

50 Jahre Ernst Götz, Rita Weiss

70 Jahre Josef Braun

Die Satzungsänderung beinhaltete hauptsächlich die Erweiterung des von einem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter auf mindestens drei bis maximal fünf gleichberechtigte Vorsitzende. Die Satzungsänderung wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung angenommen und war somit Grundlage für die Neuwahlen. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Regina Jester und Monika Exner wurden für ihre langjährige Tätigkeit mit einem Präsent geehrt. Bei den Wahlen wurden einige Ämter neu besetzt. Hervorzuheben sind die fünf neu gewählten Vorstände des Vereins.

Die Posten beim SV Straß

Vorstandssprecher Dominik Blei

Vorstand Finanzen Ann-Kathrin Braun

Vorstand Verwaltung Jonas Braun

Vorstand Sport Bruno Tregnaghi

Vorstand Liegenschaften Jürgen Thaller

1. Abteilungsleiter Fußball Bruno Tregnaghi

2. Abteilungsleiter Fußball Lukas Friedl

Jugendleiter Großfeld Robert Wayrauch

Jugendleiter Kleinfeld Richard Hutter

1. Abteilungsleiter Tennis Anton Braun

2. Abteilungsleiter Tennis Gerhard Rami

Beisitzer Jaroslaw Bordewicz, Sarah Niederle, Julien Pawlak, Dietmar Weiss, Jürgen Rechner, Jürgen Golling

Abteilungsleiterin Damengymnastik Renate Specht

Vorsitzende Vergnügungsausschuss Ramona Forster, Sarah Niederle

Ehrenamtsbeauftragter Gerhard Rami

Sponsorenbeauftragter Bernhard Klier

Berichtschreiber Stefan Schneider, David Schneider, Dominik Blei

Kassenprüfer Wally Geiger, Alexander Friedl, Peter Specht

Frauenbeauftragte Ann-Kathrin Braun

Schiedsrichterbetreuer Harald Hausner, Bruno Tregnaghi, Lukas Friedl

Platzwarte Andreas Stöckl, Bruno Tregnaghi, Alexander Friedl, Anton Braun, Bernhard Spett, Christian Exner, Franz Strobl, Georg Modjesch, Gerhard Rami, Jonas Nagl, Lukas Friedl, Jonas Braun.

Themen folgen