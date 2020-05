vor 32 Min.

Günter Löchel: „Mit einem Vier-Master durch die Südsee“

Plus Günter Löchel ist 1. Vorsitzender des Schach-Klub Neuburg. Was der 64-Jährige am liebsten im Fernsehen anschaut, warum er gerne Freiluft-Schach spielt, zu welcher Süßigkeit er hin und wieder greift und warum er sich schon auf das Schloßfest 2021 freut

Von Dirk Sing

Wenn man mit Günter Löchel über den Schach-Sport spricht, merkt man sofort, dass es sich um seine große Leidenschaft handelt. Dabei ist der 64-Jährige nicht nur ein erstklassiger Spieler, sondern auch noch der 1. Vorsitzende des Schach-Klub Neuburg. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir Günter Löchel auf eine etwas andere Art und Weise näher vor.

Südsee oder Alpen Löchel: „Mein ganz großer Traum war und ist es, einmal mit einem Vier-Master durch die Südsee zu segeln. Allerdings bin ich mir bewusst, dass das Ganze sehr teuer ist. Da ich auch ein leidenschaftlicher Wanderer bin, würde ich aber auch die Alpen nehmen.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auto oder Fahrrad Löchel: „Ich bin ein begeisterter Radfahrer, der sehr gerne Touren unternimmt. Vor vier Jahren bin ich in 19 Tagen rund 3000 Kilometer um die Ostsee gefahren. Aber auch der Ausflug ans Schwarze Meer vor zwei Jahren, als ich in 15 Tagen knapp 2400 Kilometer absolviert habe, war wunderschön.“ Zeitung oder Tablet Löchel: „Ich bin jetzt 64 Jahre alt und dementsprechend mit der Print-Ausgabe einer Zeitung aufgewachsen. Das wird sich wohl auch nicht mehr ändern – wobei ich mir natürlich schon bewusst bin, dass die Zukunft der Medien zweifelsohne in Richtung Tablet geht.“ Buch oder Fernsehen Löchel: „Ich schaue mir unglaublich gerne Dokumentationen im Fernsehen an. Wenn ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, mache ich das TV-Gerät an und suche nach einer Doku jeglicher Art. Das finde ich einfach faszinierend und sehr interessant.“ Kuchen oder Schokolade Löchel: „Ich versuche zwar, nicht allzu viele Süßigkeiten zu essen. Aber hin und wieder muss es einfach sein. Am liebsten mag ich dann Kekse mit Schokolade.“ Fisch oder Fleisch Löchel: „Nachdem ich seit nunmehr 30 Jahren Vegetarier bin und daher keine Tiere esse, verzichte ich auf beides. Gegen einen schönen Salat habe ich hingegen nichts einzuwenden (lacht).“ Bier oder Radler Löchel: „Das kommt ganz auf die Situation an. Am besten schmeckt mit ein Starkbier. Auch trinke ich sehr gerne ein Glas Wein. Wenn ich unterwegs bin und schwitze, bevorzuge ich jedoch ein Wasser.“ Schloßfest oder Volksfest Löchel: „Nachdem wir mit dem Schach-Klub Neuburg auf dem Schloßfest selbst aktiv sind, fällt die Wahl alles andere als schwer. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Auflage im Jahr 2021, die hoffentlich stattfinden kann.“ Brandlbad oder Weiher Löchel: „Ich war schon lange nicht mehr im Brandlbad. Wenn das Wetter schön ist, zieht es uns zumeist an den Weicheringer oder Irgertsheimer Weiher.“ König oder Turm Löchel: „Beide Figuren sind natürlich enorm wichtig. Den König benötigt man zum Regieren, den Turm zum Angreifen und Verteidigen.“ Schachbrett oder Freiluft-Schach Löchel: „Nachdem ich grundsätzlich sehr gerne Schnell- beziehungsweise Blitzschach spiele und unser jährliches Freiluft-Schach-Turnier in diesem Format ausgetragen wird, macht mir die Teilnahme immer sehr viel Spaß. Aber klar, die meiste Zeit verbringt man bei Wettkämpfen am Schachbrett.“ Einzel oder Mannschaft Löchel: „Wenn man in der Mannschaft spielt, ist die Konzentration deutlich höher. Man nimmt das Ganze einfach wesentlich ernster, da man ja auch Verantwortung für seine Teamkollegen trägt. Im Einzel ist es dagegen nicht so schlimm, wenn man einmal einen Hund reinhaut.“

