vor 18 Min.

Johannes Wermuth: „Der Aufschlag hat mir den Titel gerettet“

Augen auf den Ball: Johannes Wermuth vom TC am Brandl sicherte sich in diesem Jahr den Neuburger Stadtmeistertitel in der Altersklasse U18.

Plus Der 16-jährige Johannes Wermuth (TC am Brandl) ist amtierender U18-Stadtmeister im Tennis. Was er am deutschen Star Alexander Zverev schätzt und warum er lieber ein Doppel als ein Einzel spielt.

Von Dirk Sing

Er ist der amtierende Neuburger U18-Stadtmeister im Tennis: Johannes Wermuth! Bereits im Alter von vier Jahren begann der heute 16-Jährige vom TC am Brandl mit dem Tennis-Sport. Doch damit nicht genug. Neben Golf betreibt der Gymnasiast in seiner Freizeit auch noch Volleyball und Basketball beziehungsweise bringt sich in einem Fitness-Studio in Form. In unserer beliebten Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir den Heinrichsheimer auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Sommer oder Winter

Wermuth: „Ganz klar Sommer! Ich mag es einfach, wenn man mit seinen Freunden beispielsweise zum Baden gehen kann. In dieser Jahreszeit kann man deutlich mehr unternehmen als im Winter, wenn es kalt und ungemütlich ist.“

Frühaufsteher oder Langschläfer

Wermuth: „Frühaufsteher! Ich habe mittlerweile meinen festen Schlaf-Rhythmus mit der Schule – und den bekomme ich auch am Wochenende nicht mehr weg. Am Samstag und Sonntag stehe ich ebenfalls gegen 7.30 Uhr auf. Das Gute daran ist, dass man dann wesentlich mehr vom Tag hat.“

Fernsehen oder PlayStation

Wermuth: „Nachdem mich die Fernsehsendungen mittlerweile nicht mehr wirklich ansprechen, fällt meine Wahl eindeutig auf die PlayStation. Hier zocke ich vor allem FIFA oder Formel 1.“

Englisch oder Chemie

Wermuth: „Chemie! Nachdem ich im Descartes-Gymnasium den mathematischen Zweig gewählt habe, machen wir in Chemie immer sehr viele Versuche. Und das macht schon richtig Spaß, wenn man das mal selbst ausprobieren kann, wie das alles funktioniert. Wobei ich jetzt mit Englisch auch keine Probleme habe. In beiden Fächern stehe ich auf einer Zwei.“

Pizza oder Pasta

Wermuth: „Auch wenn ich jetzt vielleicht nur zweimal im Monat eine Pizza esse, würde ich mich schon dafür entscheiden. Sie bietet einfach mehr Variationen. Wenn ich Lust darauf habe, hole ich mir eine beim „Lucio’s“ am Zieglers Golfplatz, zumal wir ohnehin in der Nähe wohnen.“

Cola oder Apfelschorle

Wermuth: „Wenn dann schon richtig süß – also Cola (lacht)! Das schmeckt mir dann schon besser als eine Apfelschorle.“

Brandlbad oder Weiher

Wermuth: „Eindeutig Weiher, da dieser zumeist nicht so überfüllt ist wie das Neuburger Brandlbad. Die ganzen Gegebenheiten und Möglichkeiten sind einfach anders. Am liebsten gehe ich mit meinen Freunden an den Schimmerweiher in Karlshuld.“

Schloßfest oder Volksfest

Wermuth: „Als Neuburger muss man einfach Schloßfest sagen (lacht). Das Besondere daran ist, dass nahezu alle Menschen in Neuburg das Schloßfest leben und feiern. Auch das Flair in der Altstadt mit den ganzen Ständen, Gewändern und Aufführungen ist einzigartig. Nachdem es nur alle zwei Jahre stattfindet, ist die Vorfreude darauf immer riesengroß.“

Vorhand oder Rückhand

Wermuth: „Vorhand! In meinen Augen ist es der einfachere und auch bessere Schlag. Ich baue daher mein Spiel zumeist auf die Vorhand auf.“

Aufschlag oder Rückschlag

Wermuth: „Der Aufschlag hat mir in diesem Jahr wirklich den Stadtmeistertitel gerettet (lacht). Glücklicherweise ging der ganz gut, während mein restliches Spiel nicht so überragend war. Meinen ersten Aufschlag spiele ich in der Regel mit Geschwindigkeit, den zweiten mit Schnitt.“

Einzel oder Doppel

Wermuth: „Ich glaube, dass ich mich für Doppel entscheiden würde. Es ist einfach cool, wenn man sich zusammen auf dem Platz über einen Punkt gegen zwei starke Gegner freuen kann. Ich spiele mittlerweile seit rund acht Jahren mit meinem Doppelpartner Lukas Wagner zusammen. Da ist es natürlich schon ein riesengroßer Vorteil, wenn man sich in- und auswendig kennt, und weiß, was der Mitspieler macht und wie er reagiert.“

Zverev oder Thiem

Wermuth: „Als Deutscher muss man einfach Zverev sagen (lacht). Aber ich finde auch seinen Spielstil cool. Was mich vor allem beeindruckt, ist die Tatsache, dass er trotz seiner Körpergröße (1,98 Meter, Anm. d. Red.) derart beweglich und schnell ist. Auch seine beidhändige Rückhand ist richtig stark.“

