Furiose Schlussphase des SV Klingsmoos

Der SV Klingsmoos bleibt Tabellenführer der Kreisklasse Neuburg. Die Mösler gewannen nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 gegen den SV Münster. Tabellenschlusslicht BSV Neuburg musste gegen den SV Echsheim eine 2:7-Niederlage hinnehmen.

BSV Neuburg – Echsheim 2:7

Mit der ersten Annäherung an den BSV-Strafraum erzielte Andreas Müller für die Gäste die schnelle Führung , als er nach einem Traumpass überlegt ins lange Eck einschoss (5.). Dem BSV fehlte im Spielaufbau die Genauigkeit, so war es einfach für die Gäste-Abwehr ihren Strafraum sauber zu halten. Der 1:1-Ausgleichstreffer war in der 14. Minute der erste Schuss auf das Gehäuse des SVE. Nikolas Buckl erzielte ihn mit einem sehenswerten Dropkick. In der 21. Minute leistete sich Echsheim noch einen verschossenen Elfmeter, den BSV-Torhüter Christian Wiedecke halten konnte. Allerdings erzielte Luis Hertl in der 27. Minute die erneute Führung für die Gäste. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann noch das 1:3 für Echsheim durch Marco Friedl (44.). Nach der Pause keimte nochmals Hoffnung im BSV-Lager auf. Nikolas Buckl erzielte von der Strafraumgrenze das 2:3 (50). Doch dann wurde den Gästen das Toreschießen leicht gemacht. Ungehindert durften sie sich durch die Abwehr des BSV kombinieren. Marco Friedl mit seinen Toren drei und vier (55., 57.) und Luis Hertl, der einen Dreierpack schnürte (70., 80.), schraubten das Ergebnis auf 2:7. Der BSV bleibt damit weiterhin punktlos und die Schießbude der Kreisklasse. (bsv)

Straß – Rohrenfels 1:2

Der SV Straß war zu Spielbeginn die bessere Mannschaft und beherrschte das Spielgeschehen. Mit fortschreitender Spielzeit wurde der SC Rohrenfels gefährlicher. In der 26. Minute fiel dann das 0:1. Nach einem Freistoß war es Matthias Stegmeir, der den abgewehrten Ball ins Tor bugsierte. Das Spiel blieb offen und dann kam der SVS durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dieter Deak zum Ausgleich (42.). Nach der Halbzeitpause waren die Grünhemden wacher und hatten die besseren Chancen. Ein Schuss von Simon Straubmeier wurde auf der Torlinie noch geklärt. Die erste Chance für die Gäste hatte Nils Lahn. Doch dessen Schuss hielt Peter Martin mit einer Parade. Auf der anderen Seite war es dann Manuel Berger, der einen Schuss von Jonas Nagel entschärfte. Nach einer Drangphase der Gastgeber war es der SC Rohrenfels, der einen Konter zu Ende spielte. Tobias Aksentic vollendete zur Führung (87.). Dies bedeutete auch gleich den Endstand. (svs)

Steingriff – Berg im Gau 3:2

Trotz eines 0:2-Rückstands konnte der SVS die Partie letztlich siegreich gestalten. Bereits nach fünf Minuten ging der BSV durch Tim Winter in Führung. In der 27. Minute war es dann Jonas Steinberger, der auf 0:2 erhöhte. Kurz darauf verkürzte Tobias Wintermayr für den Gastgeber (33.). Nach der Pause glich Paul Stephenson zum 2:2 aus (67.) und in der 82. Minute erzielte Dominik Hundemer den Siegtreffer aus Sicht der Heimelf. (nr)

Ried – Holzheim 3:2

Gegen den SV Holzheim tat Ried sich in der ersten Hälfte der Partie schwer. Das Spiel fand über weite Teile im Mittelfeld statt, wo beide Teams bemüht waren, keine Fehler zu machen. In der 32. Minute ließ Co-Spielertrainer Fabian Fetsch bei seinem Startelfdebüt zuerst zwei Spieler auf engstem Raum stehen, bevor er mit einem wunderschönen Distanzschuss ins linke Kreuzeck abschloss. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff konnte der SV Holzheim nach einem direkt verwandelten Freistoß ausgleichen (47.). Das Ergebnis hatte aber nicht lange Bestand, da Rieds Fabian Fetsch mit seinem zweiten Treffer des Spiels die Schwarz-Weißen erneut in Führung schoss (57.). Der eingewechselte Belmin Habibovic baute den Vorsprung des SCR dann in der 71. Minute auf 3:1 aus. Er überlupfte bei seinem Treffer den herauseilenden Holzheimer Torhüter und drückte den Ball dann aus kurzer Distanz über die Linie. Holzheim kam durch einen verwandelten Strafstoß durch Simon Mayr in der 84. Minute noch einmal auf 3:2 heran, die letzten Angriffsbemühungen der Gäste konnten die Rieder aber abwehren, sodass man am Ende mit einem knappen 3:2 als Sieger vom Platz ging. (scr)

Klingsmoos – Münster 4:3

In einer im zweiten Abschnitt dramatischen Partie hatte der SV Klingsmoos das bessere Ende für sich und siegte nach zweimaligem Rückstand noch mit 4:3. Der SVK erwischte den besseren Start und hatte durch zwei Freistöße von Tobias Narr an die Unterkante (2.) und André Fleury (5.) die ersten Gelegenheiten. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Aktionen der Böld-Elf ungenauer und der SVM kam besser ins Spiel. Martin Winkler verfehlte das Tor der Heimischen nur knapp (21.). Nachdem Tobias Narr erneut nur die Unterkante traf (26.), gingen die Gäste, begünstigt von einem Torwartfehler, durch Julian Spies etwas überraschend in Führung (37.). Wenige Minuten nach der Pause der nächste Rückschlag für die Weinroten. Martin Winkler nutze einen erneuten Abwehrfehler per Flachschuss zum 0:2 (49.). Nach schöner Vorarbeit von Tobias Narr verfehlte Marco Veitinger nur um Zentimeter den Anschlusstreffer (55.). Dieser gelang dann André Fleury, der Keeper Denis Schmidbaur mit einem schönen Heber überraschte (66.). Mitten in der Drangphase des SVK fiel dann auf der Gegenseite der nächste Treffer, als Philipp Fetsch einen Konter zum 1:3 abschloss (69.) und für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Der SVK setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte und kam durch einen von Tobias Narr verwandelten Foulelfmeter auf 2:3 heran (75.). Drei Minuten später gelang der Ausgleich zum 3:3, den der eingewechselte Dominik Kasparek nach einem Fehler von Keeper Schmidbaur per Kopf erzielte (78.). Die Partie war nun offen und beide Teams suchten die Entscheidung. Ein weiterer zu kurz abgewehrter Ball der Gäste brachte Manuel Kraus in Schussposition und es stand 4:3 für die Heimischen (83.). Der SVM warf alles nach vorne, konnte aber zwei Möglichkeiten durch Martin Winkler in der Nachspielzeit nicht nutzen. (svk)