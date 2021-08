Rennertshofen und Burgheim verlieren zum Auftakt

Während der Aufsteiger beim 3:5 in der Firnhaberau eine 3:1-Führung aus der Hand gibt, unterliegt der TSV in Rinnenthal mit 0:3. Die TSG Untermaxfeld gewinnt in Aresing mit 2:1.

Während Aufsteiger FC Rennertshofen am ersten Spieltag der Kreisliga Ost beim TSV Firnhaberau trotz 3:1-Führung mit 3:5 unterlag, gewann die TSG Untermaxfeld beim BC Aresing mit 2:1. Für den TSV Burgheim war bei der 0:3-Niederlage in Rinnenthal nichts zu holen. Auch die DJK Langenmosen musste sich deutlich geschlagen geben.

Rinnenthal – Burgheim 3:0

Trotz des schmerzlichen Ausfalls der beiden Leistungsträger Martin Oswald und Martin Birkmeier fand der BCR schnell ins Spiel. Ehe man sich versah, gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Michael Fesenmayr stand nach nur zwei Minuten goldrichtig und verwertet die Hereingabe von Neuzugang Raphael Schwerthöffer aus kurzer Distanz. Für die Gäste war es Lukas Biber, der nach einer verunglückten Rückgabe den Ausgleich auf dem Fuß hatte – er scheitert jedoch. Der BCR war weiter am Drücker. Nach mehreren ungenutzten Chancen erzielte Schwerthöffer in der 30. Minute das verdiente 2:0. Auch in der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt nicht – Rinnenthal blieb am Drücker. In der 52. Minute war es dann soweit - Tobi Friedl köpfte eine Flanke von Julian Büchler mustergültig zum 3:0 ein, nur zwei Minuten später hatte er das 4:0 auf dem Fuß – scheitert jedoch knapp. Das 4:0 wollte nicht mehr fallen - erst vergab Julian Büchler einen Strafstoß (71.), dann hatte Matthias Reisinger Pech, als er einen Freistoß an die Latte setzte. (mapf)

Firnhaberau – Rennertshofen 5:3

Aufsteiger FC Rennertshofen hat beim TSV Firnhaberau eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben und musste sich am Ende mit 3:5 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als dem Gastgeber zwei Elfmeter zugesprochen wurden. Daniel Litzl brachte die Gäste zunächst in Front (18.), ehe Dijeme Faye postwendend ausglich (22.). Doch Goalgetter Philipp Stadler erzielte vor der Halbzeit vom Elfmeterpunkt das 1:2 (33.) und ließ nach dem Seitenwechsel das 1:3 Folgen (50.). In der Schlussphase wendete sich jedoch das Blatt. Zunächst verkürzte Ebrima Sanyang (70.) auf 2:3, dann pfiff Schiedsrichter Erwin Sau zwei Strafstöße für den TSV. Den ersten verwandelte Nbras Mshaweh zum Ausgleich (86.), den zweiten Alexander Schaller zum 4:3 (89.). Den Schlusspunkt zum 5:3 markierte Ebrima Sanyang (90.). (nr)

Alsmoos-P. – Langenmosen 4:1

Mit einer letztlich klaren 1:4-Niederlage beim Geheimfavoriten Alsmoos/Petersdorf endete der Kreisliga-Saisonauftakt für die DJK Langenmosen. Matthias Benesch brachte die Platzherren in der 26. Minute in Führung. Torjäger Stefan Simonovic, der zuvor noch eine Topchance vergeben hatte, erhöhte fulminant auf 2:0 (42.). Christoph Engel konnte per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzen (54.). Zuvor war Andreas Brumm gefoult worden. Fast postwendend aber schon das 3:1 durch Florian Bobinger (58.). Den zweiten Strafstoß von Engel, wieder nach Foul an Brumm, konnte der ansonsten sehr unsichere SSV-Keeper Daniel Brexel parieren (67.). Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Benesch aus fast 50 Metern der 4:1-Endstand.

Aresing – Untermaxfeld 1:2

Die TSG Untermaxfeld ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Bei Aufsteiger BC Aresing lief die Mannschaft von Wolfgang Rückel zunächst einem Rückstand hinterher, drehte diesen aber binnen weniger Minuten. Mathias Höß brachte den Gastgeber in der zehnten Minute in Führung und hielt diese bis zur Pause. Die TSG kam schwungvoll aus der Kabine und glich durch Maximilian Koschig aus (46.). Mathias Reiter verwandelte wenig später einen Elfmeter zur TSG-Führung (52.). Das Ergebnis brachte Untermaxfeld über die Zeit. Am Mittwoch geht es bereits weiter, wenn Absteiger TSV Rain II bei der TSG gastiert. (nr)

Rain II – Aichach 0:0

Mit einem 0:0 gegen den BC Aichach ist der TSV Rain II nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die neue Kreisliga-Saison gestartet. Das Unentschieden sei „gerecht“ wie TSV-Trainer Niko Schröttle sagt, auch wenn die Gäste ein Chancenplus verzeichneten. Aichach überließ Rain meist den Ball, was der TSV durch zahlreiche lange Bälle zu umspielen versuchte. In der Partie, die ein 0:0 der besseren Sorte war, prägten vor allem Matthias Kühling im Rainer Mittelfeld und Maximilian Schmuttermair auf Aichacher Seite das Spiel. In der zweiten Halbzeit kamen auch die Gastgeber zu Chancen, nach einem langen Ball konnte Fabian Miehlich den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen und auch Johannes Hippele scheiterte aus drei Metern an Torwart Christoph Hartmann. Auch sein Gegenüber Stefan Besel verhinderte weitere gefährliche Abschlüsse des BCA. (dz)