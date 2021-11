FC Ehekirchen fährt „nicht ohne Hoffnung nach Sonthofen“

Plus Nach dem 1:1 gegen Ichenhausen ist der FC Ehekirchen nun am Samstag bei Tabellenführer Sonthofen zu Gast. Warum es vor der Winterpause auf jeden Punkt ankommt und der Trainer trotz Personalsorgen optimistisch ist.

Spielertrainer Michael Panknin ist zufrieden mit dem 1:1 seiner Mannschaft daheim gegen den Tabellenvierten SC Ichenhausen. Torchancen gab es für den FC Ehekirchen zur Genüge, verwandelt hat allerdings erst Astrit Topalaj in der 60. Minute. Die Mannschaft hätte das Spiel auch gewinnen können – wäre da nicht der von den Gästen verwandelte Elfmeter in der 71. Minute.