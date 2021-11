2:0-Sieg beim VfR Neuburg: FC Ehekirchen triumphiert im vierten Anlauf

Panknin/Schröttle-Schützlinge kommen zu einem verdienten 2:0-Erfolg beim VfR Neuburg und können damit erstmals einen Derbysieg bejubeln. Ein Brüder-Paar erzielt dabei vor 480 Zuschauern die Tore.

Lange mussten sie beim FC Ehekirchen auf diesen einen besonderen Moment warten: Einen Derbysieg in der Fußball-Landesliga gegen den VfR Neuburg! In den bisherigen drei Duellen standen die FCE-Kicker durchaus schon knapp davor. Doch unter dem Strich standen nur eine Niederlage (0:2) und zwei Unentschieden (jeweils 2:2).

Seit Samstagnachmittag gehört diese bislang aus Ehekirchener Sicht unbefriedigende Bilanz der Vergangenheit an. Die Schützlinge der beiden Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle gewannen vor 480 Zuschauern in der Neuburger Sparkassen-Arena verdient mit 2:0 und sicherten sich damit – und das dürfte letztlich die wichtigste Erkenntnis dieses prestigeträchtigen Aufeinandertreffens sein – drei eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Lilaweißen dagegen stecken weiter im Tabellenkeller fest.

Trainer spielen "Aufstellungsroulette"

Unmittelbar vor dem Anpfiff mussten die Trainer Alexander Egen (VfR Neuburg) sowie Michael Panknin und Simon Schröttle (FC Ehekirchen) angesichts der jeweils ausgedünnten Personaldecke noch eine Runde „Aufstellungsroulette“ spielen. Während bei den Hausherren erneut der 44-jährige Peter Krzyzanowski auf der Auswechselbank saß und in der 70. Minute als „Hoffnungsträger“ im Sturm eingewechselt wurde, musste bei den Gästen erstmals in dieser Saison der Spielertrainer der „Zweiten“, Josef Fischer, ran. Der 36-Jährige kam in der 78. Minute für den angeschlagenen Muris Avdic in die Partie und machte seine Sache – ebenso wie Krzyzanowski – tadellos.

Dass es zum Zeitpunkt der Einwechslung der beiden Routiniers bereits 2:0 für Ehekirchen stand, daran hatten vor allem zwei Akteure entscheidenden Anteil, hinter deren Mitwirken im Vorfeld noch ein großes Fragezeichen stand: Julian und Christoph Hollinger! Hatte das Brüder-Paar bei der vorangegangenen 0:3-Niederlage gegen Kempten noch gefehlt, avancierte es diesmal zum „Matchwinner“. In der vierten Minute hatte zuerst Christian seinen Bruder Julian mustergültig bedient, der freistehend vor VfR-Goalie Dominik Jozinovic eiskalt blieb. Kurz vor der Pause revanchierte sich dann Julian mit einer herrlichen Flanke auf Christoph, der aus kurzer Distanz zum 0:2 einköpfte (37.).

VfR Neuburg nur nach Eckbällen gefährlich

Die Hausherren waren bis dahin – abgesehen von einem 18 Meter-Schuss Julian Mayrs, den FCE-Keeper Simon Lenk stark über die Latte lenkte – nur nach Eckbällen durch Matthias Riedelsheimer gefährlich. Doch einmal ging der Kopfball des spielenden Co-Trainers an die Querlatte (13.), dann wurde sein Schussversuch aus zehn Metern gerade noch geblockt (19.).

Wer im zweiten Durchgang ein Anrennen der Lilaweißen, gepaart mit einem Chancen-Feuerwerk, erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Ehekirchener Hintermannschaft mit den beiden (ungelernten) Innenverteidigern Nico Ledl und Pascal Schittler stand bombensicher und erstickte die VfR-Bemühungen bereits im Keim. Einziger (negativer) Höhepunkt aus Neuburger Sicht in den zweiten 45 Minuten war somit die Rote Karte für Ray Bishop in der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel.

VfR Neuburg: Jozinovic, S. Stegmeir (80. Klink), Eberwein, Riedelsheimer, Scharbatke (69. Bishop), Von Swiontek-Brzezinski, Habermeyer, Edenhofer (46. Heckel), J. Mayr (55. Düzgün), S. Rutkowski (69. P. Krzyzanowski), M. Belousow.

FC Ehekirchen: Lenk, Ledl, Chr. Hollinger, Panknin, M. Rutkowski (90.Jurida), Topalaj, Avdic (78. Fischer), Seitle (85. Füger), J. Hollinger (78. Müller), Schaller, Schittler.

Stimmen zum Landesliga-Derby:

Alexander Egen (Trainer VfR Neuburg): „Wenn der FC Ehekirchen in dieser Partie zwei Tore erzielt, hat er am Ende auch verdient gewonnen! Wir hätten heute wahrscheinlich noch ewig spielen können und hätten keinen Treffer erzielt. Wäre uns in der ersten Halbzeit ein Tor bei den drei oder vier gefährlichen Aktionen, die wir hatten, gelungen, wäre es wahrscheinlich ein anderes Spiel geworden. So aber bekommen wir bei zwei Aktionen, die in der Entstehung an Dummheit nicht zu überbieten sind, zwei Gegentreffer. Wir haben das Geschehen zwar über 90 Minuten beherrscht und hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Doch gerade bei Letzterem haben wir uns mit vielen falschen Entscheidungen das Leben selbst schwer gemacht.“

Simon Schröttle (Trainer FC Ehekirchen): „Die Jungs haben das, was wir vorgegeben haben, extrem gut umgesetzt. Wir sind insgesamt hervorragend gestanden, waren im Pressing sehr präsent, haben aus dem Spiel heraus kaum etwas zugelassen und im ersten Abschnitt unsere Chancen effizient genutzt. Unter dem Strich war es in meinen Augen ein hochverdienter Erfolg.“

Simon Lenk (Torhüter FC Ehekirchen): „Wir haben heute als echtes Team agiert, eine großartige Mannschaftsleistung an den Tag gelegt und damit eine tolle Reaktion auf die Niederlage am vorangegangenen Wochenende gegen Kempten gezeigt. In der ersten Hälfte musste ich hin und wieder eingreifen, während von Neuburg in Abschnitt zwei kaum noch etwas gekommen ist. Die Freude über diesen ersten Derbysieg ist natürlich riesengroß.“