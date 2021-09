Landesliga Südwest

19:09 Uhr

Die Überzeugung beim VfR Neuburg ist zurück

Volle Kraft voraus: Julian Mayr (rechts) und der VfR Neuburg empfangen am Samstag den TSV Gilching.

Plus Der VfR Neuburg geht mit Selbstvertrauen in das Spiel gegen den TSV Gilching. Was Alexander Egen zuversichtlich stimmt.

Von Benjamin Sigmund

Die Laune von Alex Egen hat sich in der vergangenen Woche merklich verbessert. Hatte der VfR Neuburg zuvor deutliche Niederlagen hinnehmen müssen, trotzte er zuletzt den Spitzenmannschaften SC Ichenhausen (1:1) und 1. FC Sonthofen (0:0) jeweils ein Unentschieden ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen