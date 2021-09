VfR Neuburg überrascht

Lilaweiße besiegen den TSV Nördlingen mit 2:1 und verlassen die Abstiegsränge. Marco Bader trifft mit einem Freistoß, Torhüter Philipp Mayr hält den Sieg fest.

Einen glücklichen, aber am Ende verdienten 2:1-Sieg, feierte der VfR Neuburg gegen den TSV Nördlingen.

Nach sieben Minuten hätten die Gastgeber bereits in Führung gehen können, doch Nico von Swiontek scheiterte mit einem Schuss an Gästetorhüter Daniel Martin. Zwei Minuten später gingen die Neuburger durch ein Traumtor in Führung. Marco Bader zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer in den Winkel.

In der zwölften Minute tauchte Leon Dammer alleine vor VfR-Torhüter Philipp Mayr auf, schob den Ball aber knapp am Tor vorbei. In der 20. Minute verhinderte der Pfosten den 1:1-Ausgleich, als Alexander Schröter mit einem Kopfball scheiterte. Wieder Schröter prüfte in der 29. Minute Mayr mit einem satten Schuss aus 16 Metern.

Die wohl größte Chance zum Ausgleich hatte Nördlingen in der 43. Minute. Gleich mehrere Akteure hatten eine Einschussmöglichkeit im Sechzehner der Neuburger. Doch die vielbeinige Abwehr warf sich immer wieder in die Schüsse. So ging es mit einem schmeichelhaften 1:0 für die Neuburger in die Halbzeit.

Nach der Pause hatte Ray Bishop die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch aus kurzer Distanz strich sein Schuss übers Tor. Im direkten Gegenzug fiel dann das 1:1 für die Gäste. Nach einer Flanke von Schröter brauchte Simon Gruber Simon nur noch einköpfen. In der 67. Minute beinahe das 1:2 für die Gäste. Gruber scheiterte aus kurzer Distanz an Mayr.

Yannik Woudstra hätte dann in der 73. Minute seine Farben in Führung bringen müssen, als er alleine vor Torwart Daniel Marti auftauchte, ihn aber nicht überwinden konnte. Doch wenig später durfte der VfR jubeln (77.). Michael Belousow tankte sich rechts durch und flankte nach innen, wo Woudstra den Ball ein schob. In der 85. Minute prüfte Gruber wieder Mayr Philipp im Tor. Nach einer Flanke von Hakan Düzgün hätte Bishop das 3:1 erzielen müssen, brachte es aber fertig, den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor zu schießen.

Somit mussten die Lilaweißen weiter zittern. Den Schlusspunkt setzte Jens Schüler mit einem Freistoß aus 18 Metern, doch Mayr lenkte den Ball übers Tor und hielt den Sieg fest.

VfR Neuburg P. Mayr – Stegmeir, Riedelsheimer, Scharbatke (62. Düzgün), von Swiontek (90.+2 Rutkowski) , Habermeyer, Woudstra, J. Mayr, Bishop, M. Belousow (78. E. Belousow), Bader (69. Klink).