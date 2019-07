vor 37 Min.

Meisterliche Damen lassen es „krachen“

Mit nur einer Saisonniederlage sichert sich der SV Weichering den Titel in der Bezirksklasse 2

Von Barbara Walter

Die erste Tennis-Damenmannschaft des SV Weichering sicherte sich mit nur einer Saisonniederlage den Meistertitel in der Bezirksklasse 2. Auch die Herren 30- und Herren-Mannschaft verbuchten Erfolge, während das zweite Damen-Team ein Unentschieden erreichte. Die Knaben 14 mussten gegen Hohenwart eine Niederlage hinnehmen.

lKnaben 14, Bezirksklasse 3: SV Weichering – TSV Hohenwart 0:6: Gegen die starken Gäste konnten die Weicheringer kein Match gewinnen, obwohl zwei Begegnungen hart umkämpft waren. So musste sich Jonathan Mack denkbar knapp mit 7:5, 1:6, 13:15 geschlagen geben. Auch das Doppel von Jonathan Mack mit Katharina Omasreiter ging mit 4:6, 4:6 verloren.

Weitere Ergebnisse: Katharina Omasreiter 2:6, 0:6; Viktoria Mödl 1:6, 1:6; Anna-Maria Seeger 0:6, 1:6; Viktoria Mödl/Emma Bährle 1:6, 0:6.

lHerren 30, Bezirksliga: SV Weichering – TC Grün-Gold München II 7:2: Diese Begegnung war geprägt von knappen Entscheidungen: Vier Mal ging es in den entscheidenden Match-Tiebreak. Siegreich waren Michael Haberl (6:4, 6:2), Klaus Wagner (7:5, 6:1), Thomas Mandlmeier (6:2, 3:6, 10:4) und Bernd Rössler (6:3, 6:0). Niederlagen gab es für Norbert Florian (6:4, 3:6, 12:14) und Tobias Mandlmeier (6:4, 4:6, 8:10). Im Anschluss konnten dann alle Doppel gewonnen werden: Haberl/Wagner 7:5, 4:6, 10:6; Florian/Th. Mandlmeier 6:2, 6:3; To. Mandlmeier/Rössler 7:5, 6:4.

lHerren, Bezirksklasse 2: SV Weichering – TC Scheyern 7:2: Die SVW-Herren legten den Grundstein zum Erfolg bereits in den Einzeln. Florian Fahrmeier (6:2, 6:0), Tobias Mandlmeier (6:1, 6:2), Thomas Mandlmeier (6:4, 6:2) und Tobias Walter nach Startschwierigkeiten (7:5, 6:2) gingen siegreich vom Platz. Markus Brandstetter unterlag mit 4:6, 1:6. Auch Jonas Walter musste sich mit 3:6, 5:7 geschlagen geben. Im Anschluss zeigten die Weicheringer auch noch ihre Doppelstärke: Fahrmeier/Walter 6:4, 7:5; To. Mandlmeier/Brandstetter 4:6, 6:1, 10:0; Th. Mandlmeier/ Florian Resch mit 6:2, 6:0.

lDamen, Kreisklasse 2: SV Weichering II – TC Menning II 3:3: Die bislang siegverwöhnte zweite Damen-Mannschaft musste gegen Menning das erste Unentschieden hinnehmen, obwohl es nach den Einzeln noch vielversprechend aussah. Lara Mack (6:3, 6:4), Franziska Huber (6:7, 6:1, 10:5) und Manuela Moosheimer (6:0, 6:0) gewannen ihre Einzel, während Katharina Huber mit 0:6, 1:6 unterlag. Bei den anschließenden Doppeln konnte man keinen Sieg mehr verbuchen. F. Huber/Moosheimer (2:6, 6:2, 6:10) und K. Huber/Stefanie Schwenk (5:7, 2:6) mussten sich jeweils geschlagen geben.

l Damen, Bezirksklasse 2: SV Weichering – SC Tegernbach 5:4: Große Freude herrschte bei den Weicheringer Damen, die in der Vergangenheit schon oft denkbar knapp am Meistertitel vorbeigeschrammt waren. Nachdem Titelkonkurrent Vohburg seine Begegnung verlor, war der Titel endgültig unter Dach und Fach. Im letzten Punktspiel konnten Ramona Templer (6:0, 6:1), Veronika Schmidl (6:1, 6:0) und Ramona Mandlmeier (6:1, 6:0) ihre Partien gewinnen. Nicht so gut lief es für Corinna Mandlmeier (6:0, 2:6, 8:10), Teresa Schmidl (4:6, 2:6) und Anja Behr (3:6, 6:3, 2:10). Durch die beiden Doppel-Erfolge von C. Mandlmeier/Behr (6:2, 6:3) und Schmidl/Schmidl (6:1, 7:6) stand der Gesamtsieg fest. Dementsprechend fiel die Niederlage von Templer/R. Mandlmeier (3:6, 4:6) nicht mehr ins Gewicht.

