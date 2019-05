00:04 Uhr

Mösler weiter auf Meisterkurs

SV Karlshuld lässt beim verdienten 3:1-Erfolg in Zuchering nichts anbrennen

Durch einen verdienten 3:1-Erfolg beim SV Zuchering befindet sich der SV Karlshuld weiter auf Meisterkurs in der Kreisklasse Donau/Isar 2.

Die Seitle Truppe spielte von Anfang an sehr konzentriert und druckvoll, war jedoch vor dem Tor wieder lange Zeit glücklos. Bereits in der fünften Minute hatten sowohl Benny Anikin mit seinem Flach- als auch Jonny Mamo im Nachschuss Pech. Der Heimkeeper konnte jeweils parieren. Auch Mariusz Suszko (30.) und erneut Mamo per Kopf (31.) scheiterten knapp. Die Führung war nun längst überfällig. Aber auch Martin Froncek lupfte den Ball in der 38. Minute nur in die Arme des Keepers. Somit ging man torlos in die Kabinen. Karlshuld spielte auch im zweiten Abschnitt sofort wieder nach vorne. In der 50. Minute war der Bann gebrochen, als Jeton Jashari eine Froncek-Ablage zum 1:0 verwertete. Zuchering hatte bis dahin keine nennenswerte Chance, machten aber aus einem berechtigten Foulelfmeter das überraschende 1:1. Gut, dass Froncek gleich im Gegenzug das 2:1 markierte, als er eine präzise Suszko-Flanke eiskalt verwertete. Karlshuld musste dennoch bis zur 90. Minute zittern, da weder Anikin noch der eingewechselte Michi Hirschmüller den Sack frühzeitig zumachen konnte. Suszko krönte seine starke Leistung mit einem gekonnt abgeschlossenen Konter zum 3:1-Endstand. (svk)

