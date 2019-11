31.10.2019

Mutzbauer: „Spielerisch haben wir noch Luft nach oben“

Erwartet ein „Spiel auf Augenhöhe“: Trainer Tommy Mutzbauer (vorne) und der FC Rennertshofen erwarten am Sonntag den SV Klingsmoos.

Rennertshofens Trainer trifft mit seinem Team als Spitzenreiter auf den punktgleichen SV Klingsmoos. Die Gründe, warum der FCR bislang derart erfolgreich ist.

Herr Mutzbauer, am Sonntag (14 Uhr) kommt es in der Kreisklasse Neuburg zum „Showdown“: Als Spitzenreiter treffen Sie mit dem FC Rennertshofen auf Ihren Ex-Verein und punktgleichen Zweitplatzierten SV Klingsmoos. Ein besseres Vorrunden-Finale hätte man sich doch kaum wünschen können, oder?

Mutzbauer: Natürlich ist es nett, dass das so zusammenkommt. Meine Zeit in Klingsmoos ist aber schon lange her. Interessant ist, dass der Erste auf den Zweiten trifft und beide Teams nur ein Tor trennt.

Mit einem Sieg könnte Ihre Mannschaft etwas davonziehen und sich an der Tabellenspitze festsetzen. Welche Rolle spielt dieses Match für den weiteren Verlauf dieser Saison?

Mutzbauer: Dadurch, dass Klingsmoos der direkte Verfolger ist, ist die Konstellation schon besonders. Trotzdem geht es nur um drei Punkte. Es ist mit Sicherheit ein wichtiges Spiel – aber eine Rückrunde wird es ja auch noch geben.

Rechnen Sie mit einem Zweikampf an der Tabellenspitze?

Mutzbauer: Die Liga ist enorm ausgeglichen. Ich glaube daher nicht, dass wir die Meisterschaft unter uns ausmachen. Teams wie Joshofen-Bergheim oder Echsheim können ebenfalls oben angreifen und müssen Schwächephasen ausnutzen. An einen Zweikampf glaube ich deshalb nicht.

Das erklärte Ziel des FC Rennertshofen ist aber schon der Aufstieg?

Mutzbauer: Wir sind in der gesamten Vorrunde oben mit dabei und wollen uns dort festsetzen. Das ist ganz klar.

Die Partie gegen den SV Klingsmoos wird hinsichtlich dieser Zielsetzung dann wohl richtungsweisend. Wie schätzen Sie den Kontrahenten ein?

Mutzbauer: Klingsmoos ist in dieser Saison – genauso wie im vergangenen Jahr – der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Es wird daher sicherlich ein hartes Match. Wir werden es aber offensiv angehen und auf Sieg spielen.

Gibt es einen Favoriten in dieser Begegnung?

Mutzbauer: Schaut man die Tabelle, die Punkteausbeute und Tore an, dann nicht. Ich denke daher, dass es keinen Favoriten gibt. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem auch die Tagesform entscheidend sein kann.

Der SV Klingsmoos stellt die bis dato beste Offensive der Liga (39 Tore). Stellen Sie Ihre Mannschaft besonders darauf ein?

Mutzbauer: Der SVK hat sicherlich viele gute Spieler. Wir müssen daher als Mannschaft konzentriert verteidigen. Ich hoffe, dass uns das gelingt.

Wie eingangs erwähnt, ist das kommende Match das letzte der Hinrunde. Wie fällt Ihr Fazit zum bisherigen Abschneiden Ihres Teams aus?

Mutzbauer: Ich bin mit der Punkteausbeute sehr zufrieden. Im spielerischen Bereich haben wir aber oftmals noch Luft nach oben. Die Liga ist sehr ausgeglichen, weswegen wir in jedem Spiel ans Limit gehen mussten. Ich denke, dass wir mit den bisherigen Leistungen sehr zufrieden sein können.

Haben Sie selbst mit einer derart guten Tabellensituation gerechnet?

Mutzbauer: Vor der Saison haben wir mit der Mannschaft besprochen, dass wir ganz vorne mit dabei sein wollen. Auch in den vergangenen beiden Jahren konnten wir uns oben festsetzen. Dieses Mal wollen wir es aber noch besser machen. Von vornherein den Aufstieg als Ziel festzulegen, kann aber wohl keine Mannschaft. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen.

Was macht Ihre Mannschaft jetzt besser als noch in der vergangenen Saison?

Mutzbauer: Wir haben die Defensive umgebaut und viele Dinge gut umgesetzt. Auch in der Offensive sind wir nun besser besetzt und unberechenbarer. Zu 100 Prozent absehbar war das alles aber nicht.

Am vergangenen Wochenende musste der FC Rennertshofen eine 1:2-Niederlage beim SV Steingriff einstecken. Trübt dieses Ergebnis den bisherigen Saisonverlauf ein wenig?

Mutzbauer: Nein, überhaupt nicht. Es war sogar abzusehen, dass wieder mal ein solches Spiel kommen muss. Wir hatten viel Pech durch ein vermeintliches Abseitstor, einen Pfosten- und Lattentreffer sowie einen umstrittenen Elfmeter gegen uns. Diese Dinge haben sich letztendlich summiert. Man muss auch sagen, dass Steingriff gut gekämpft hat. Manchmal möchte man zwar, aber es funktioniert nicht. Das gehört auch zum Fußball dazu.

Welche Dinge muss Ihre Mannschaft gegen den SV Klingsmoos nun besser machen?

Mutzbauer: Wahrscheinlich einiges. Wenn wir unsere Leistung aus den vorherigen Partien abrufen, wird es auch für Klingsmoos sehr schwer, gegen uns zu gewinnen.

Interview: Matthias Kollar

