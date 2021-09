Ausgleich in der Nachspielzeit

Plus Johannes Knöferl erzielt kurz vor dem Abpfiff das 1:1 für den SV Karlshuld bei Grün-Weiß Ingolstadt. Trainer Thomas Schmalz kann zwar mit dem Punkt leben, fordert aber mehr Cleverness von seiner Mannschaft.

Dass die Partie des SV Karlshuld beim FC Grün Weiß Ingolstadt kein Augenschmaus für die Zuschauer werden würde, das hatte Karlshulds Trainer Thomas Schmalzl schon vor dem Anpfiff befürchtet.