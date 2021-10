Ein Elfmeter entscheidet das Spitzenspiel

Plus Der SV Klingsmoos gewinnt beim FC Ehekirchen II mit 1:0. Warum die Taktik der Gäste die Heimelf überrascht und was die Trainer Josef Fischer und Thomas Böld zur Partie sagen.

Es war das Duell der besten Abwehr ( FC Ehekirchen II) gegen den besten Sturm ( SV Klingsmoos) der Kreisklasse Neuburg. Auch das Spiel des Überraschungszweiten gegen den Topfavoriten. Am Ende behielten die Gäste dank eines Elfmetertors die Oberhand und setzten sich verdient mit 1:0 durch.