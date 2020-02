vor 23 Min.

Ohne „Vier“ kein Durchkommen

Ersatzgeschwächtes Herren-Team des TSV Neuburg ist beim 15:28 im Derby bei der HG Ingolstadt chancenlos. Männliche B-Jugend gewinnt Krimi

Eine deutliche Niederlage kassierten die ersatzgeschwächten Handball-Herren des TSV Neuburg bei der HG Ingolstadt. Besser machten es die B-Junioren bei ihrem Auswärtssieg in Schleißheim.

lBezirksklasse Nordost, Herren: HG Ingolstadt – TSV Neuburg 28:15: Die Geschichte dieses Derbys ist schnell erzählt: Ohne seine vier besten Torschützen musste das Herrenteam bei der HG Ingolstadt antreten. Diesbezüglich war es dann auch keine Überraschung, dass man große Probleme hatte, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. Konsequent nutzen dagegen die Hausherren die vergebenen TSV-Chancen zu Gegenstößen. Bereits zur Pause war das Match beim Stand von 16:5 entschieden. In der zweiten Hälfte stabilisierte sich das Spiel der Neuburger zusehends. Die Abwehr stand etwas besser und im Angriff gelang der eine oder andere Durchbruch. Vor allem Simon Klöck erzielte aus dem Rückraum immer wieder schöne Tore. Dennoch standen die TSV’ler letztlich auf verlorenem Posten, sodass die Partie deutlich verloren ging. (heck)

TSV Neuburg: Alex Bessel, Johannes Bauer (beide TW); Gergely Szabo (1/1), Julian Ball (1), Konrad Lindel (2), Christian Wuka (3), Simon Klöck (5), Bernhard Heckl (1).

lBezirksliga Südost, B-Jugend männlich: TSV Schleißheim – TSV Neuburg 19:20: Die Vorzeichen standen aus Neuburger Sicht schlecht, da einige Akteure nicht zur Verfügung standen. Nach einem zögerlichen Start und vergebenen Chancen lagen die Gäste nach zehn Minuten mit 4:6 hinten. Doch je länger diese erste Hälfte dauerte, umso besser kam Neuburg in dieses Match. Durch sehenswerte Kreisanspiele von Tim Kirchhofer und Joschi Koch auf den starken Jakob Scheuermeyer, eine deutlich verbesserte Verteidigung und starke Torhüterleistung setzten sich die Gäste sogar auf 14:10 ab.

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie beim Stand von 17:12 bereits entschieden. Doch dann schlichen sich immer wieder individuelle Fehler ein. Spielzüge wurden nicht bis zum Ende gespielt und die Chancenverwertung ab der 45. Minute immer schlechter. Dadurch kamen die Hausherren wieder bis auf zwei Treffer heran. Durch eine Verletzung von Elias Rogler konnten die TSV’ler nun auch nicht mehr auswechseln. In dieser Phase nahmen die Neuburger Trainer Rogler und Hiebl eine Auszeit, um ihr Team neu zu sortieren. Dies erwies sich als richtige Maßnahme. Bei einer Überzahlsituation wurde Rechtsaußen Johannes Braun sehenswert freigespielt. Dieser verwandelte eiskalt zum vorentscheidenden 20:17. In den letzten beiden Minuten wurde es zwar noch einmal hektisch und die Gastgeber verkürzten auf 19:20. Doch der verdiente Neuburger Sieg war nicht mehr gefährdet. (hieb)

TSV Neuburg: Steinwender (TW); Hiebl (2), Rogler (3), Scheuermeyer (4), Koch (3), Kirchhofer (5), Braun (1), Martin (2).

lBezirksliga Südost, C-Jugend weiblich: TSV Neuburg – MTV Pfaffenhofen 8:38: Nur mit knapper Besetzung konnte die weibliche C-Jugend in Schrobenhausen antreten. Die Mädchen um Spielführerin Miriam Rogler, die im Tor vor allem in der ersten Hälfte einige sehr gute Reaktionen zeigte, kämpften dennoch unverdrossen und resignierten trotz der klaren Überlegenheit der Gegnerinnen nie. In der ersten Halbzeit (17:5) konnten die Neuburgerinnen noch ordentlich gegenhalten. Vor allem Theresa Seyßler setzte sich mehrmals gegen die zupackende Heimabwehr prima durch. Und wenn die Mannschaft mutig spielte, zeigte sie – wie beim Tor durch Henriette Seebach –, dass sie durchaus auch spielerisch etwas vorzuzeigen hatte.

Nach dem Wechsel ließen die Kräfte angesichts der fehlenden Wechselmöglichkeiten aber immer mehr nach, sodass die Schrobenhausenerinnen leichtes Spiel hatten. Trotz der am Ende klaren Niederlage hatte sich das Team von Trainer Udo Kotzur aber nichts vorzuwerfen, da es bis zum Schluss sein Bestes gegeben hatte. (uk)

TSV Neuburg: Miriam Rogler, Therese Seyßler (4), Henriette Seebach (1), Eva Gipser, Anna Koch (1), Anna Eser, Franziska Di Maria.

lF-Jugend-Turnier in Rottenburg: Früh ging es für die jüngsten Neuburger am Sonntag los. Bereits um neun Uhr war Beginn in Rottenburg. Wie schon bei der vorherigen Veranstaltung in Schrobenhausen waren die Neuburger hochmotiviert bei der Sache. Auch spielerisch wurde viel von dem umgesetzt, was jeden Donnerstag trainiert wird. Somit blieben die TSV-Kids auch an diesem Spieltag erneut ohne Niederlage. (heck)

TSV Neuburg: Levi Gehl, Korbinian Fischer, Elias Dwucet, Paul Schött, Michael Gugel, Felix Heckl, Ludwig Dier, Quirin Dier, Lukas Stoll.

