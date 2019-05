vor 22 Min.

Rainer machen alles klar

Tillystädter bringen mit dem 3:1-Sieg gegen Dachau die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach und nehmen damit an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga teil. Der dortige Gegner steht noch nicht fest

Von Michael Ruisinger

Seine großartige Rückrunde krönte der TSV Rain im Heimspiel gegen den TSV 1865 Dachau mit einem 3:1-Sieg. Durch diesen Erfolg qualifizierten sich die Schützlinge von Trainer Daniel Schneider nicht nur endgültig für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga, sondern sicherten sich auch noch die Vizemeisterschaft in der Bayernliga Süd.

Dabei sah es zu Beginn gar nicht so gut aus. Die Gäste wollten ihre letzte Chance auf den Aufstieg wahrnehmen, bestimmten die Startphase und hatten auch zwei richtig gute Gelegenheiten. So in der vierten Minute, als Christian Doll Nikolaus Grotz bediente. Doch zum Leidwesen seiner Mitspieler hob Grotz das Spielgerät am linken Pfosten vorbei. Sechs Minuten später kam Doll in aussichtsreicher Position zum Torabschluss. Doch Innenverteidiger David Bauer brachte seinen Kopf an den gefährlichen Ball.

Eine Demonstration seiner Stärke zeigte der TSV Rain in der 25. Minute. Quasi aus dem Nichts ging man in Führung. Stefan Müller bediente den im Fünf-Meter-Raum lauernden Julian Brandt. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und schloss die Szene mit dem Tor ab. Rain war nun in seinem Element und erspielte sich weitere Chancen. Jeweils zweimal Brandt und Maximilian Käser hatten ihr Visier aber nicht richtig eingestellt. Schließlich war es in der 39. Minute aber doch soweit: Johannes Müller beförderte das Spielgerät von der linken Seite ins Zentrum. Erneut Brandt brachte sein Fußspitzerl an den Ball und erhöhte auf 2:0. Die nun sehr starke Rainer Phase nutzte Käser kurz vor der Pause zum 3:0. Nach einer Flanke von Michael Knötzinger war der Angreifer da und erzielte in der 44. Minute den Halbzeitstand.

Rains Coach Schneider lobte in der Pause den couragierten Auftritt seines Teams, forderte aber gleichzeitig für die zweiten 45 Minuten eine hohe Konzentration ein. Die Mannschaft setzte die Vorgabe ihres Chefs gut um und überließ den Gästen zunächst keine weiteren Möglichkeiten. Erst in der 64. Minute, als sich die Hausherren eine Unzulänglichkeit erlaubten, erzielte Dachaus Dominik Schäffer den 1:3-Anschlusstreffer. Mehr ließ Rain aber nicht zu. Das Team konnte es sich in der zweiten Halbzeit sogar leisten, Kräfte zu sparen. Zudem ließen die Einheimischen noch einige Gelegenheiten ungenutzt.

Nach dieser feinen Leistung werden die Rainer die Rückrunden-Tabelle als Erster abschließen. Das letzte reguläre Punktspiel findet nun am kommenden Samstag bei den „jungen Löwen“ des TSV 1860 München II statt. Danach beginnen dann die mit Spannung erwarteten Relegationsspiele um den Regionalliga-Aufstieg.

TSV Rain: Kevin Maschke – Dominik Bobinger, Fabian Triebel, David Bauer, Michael Knötzinger – Rene Schröder, Stefan Müller – Maximilian Bär (65. Marco Luburic), Johannes Müller, Julian Brandt (71. Michael Krabler) – Maximilian Käser (65. Marko Cosic).

