vor 18 Min.

„Rama Dama“ beim MC Neuburg

Zahlreiche Mitglieder und Gäste bringen den Jugendübungsplatz wieder auf Vordermann

Von Klaus Benz

Während in den vergangenen Jahren bereits im April Vorbereitungsarbeiten auf dem Jugendübungsplatz des MC Neuburg über die Bühne gingen, machte die Corona-Pandemie heuer einen gewaltigen Strich durch die Planung der Motorsport-Saison. Unter Einhaltung aller Auflagen, die vom 1. Vorsitzenden Stefan Behr bereits im Vorfeld deutlich in den Vordergrund gestellt wurden, trafen sich erfreulich viele Mitglieder aus allen Sparten des Vereins zum „Rama Dama“ an der Sudetenlandstraße.

Mit allerlei Gerätschaften und entsprechender „Man-Power“ wurde der Platz unter Rücksicht auf die Natur auf Vordermann gebracht und wieder einmal zum Vorzeige-Gelände gestaltet. Auch Sportkameraden von befreundeten Vereinen waren vor Ort und werkelten fleißig mit. Nach einer vom MCN spendierten stärkenden Pizza wurde ein vereinsinternes Motorrad-Trial ausgetragen, bei dem es mit gebotenem Abstand um die Einstellung an den Sportgeräten und das Austesten der eigenen Fitness ging.

Für den Herbst ist schon die eine oder andere Unternehmung im Vereinsleben geplant – je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. (kb)

