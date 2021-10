Spannende Partien

Eichenlaub Unterstall holt beim Heimwettkampf in der 2. Luftgewehr-Bundesliga einen Sieg. Doch gegen Kempten reicht es nicht

Am Sonntag absolvierte die erste Mannschaft des Schützenvereins Eichenlaub Unterstall den zweiten Wettkampftag der Saison in der 2. Bundesliga – und das mit Heimvorteil, da die Kämpfe in Unterstall ausgetragen wurden. Nach den beiden Siegen zum Auftakt reichte es diesmal „nur“ zu einem Erfolg.

Im ersten Wettkampf ging es gegen Kempten. An Position eins musste Marie-Theres Auer mit 391 Ringen ihrem Kontrahenten den Punkt überlassen. Auch Dominik Bergmann (391) ging am Ende leer aus. Nachdem auch Katharina Hörmann mit ihren 388 Ringen vergeblich kämpfte, war diese Partie zugunsten der Allgäuer entschieden. Laura Ammler erzielte – ebenso wie ihr Gegner – 392 Ringe. Beim zweiten Stechschuss konnte sich die heimische Jungschützin durchsetzen. An Position fünf ging Marc Zellinger an den Start. Auch er sicherte sich mit 390 Ringen einen Punkt. Mit einem Gesamtergebnis von 1952:1947 Ringen und 3:2 Punkten ging der Gesamtsieg letztlich an Kempten.

Der zweite Wettkampf am Nachmittag wurde zwischen Eichenlaub Unterstall und Gemütlichkeit Mertingen ausgetragen. An Position eins startete für Unterstall erneut Marie-Theres Auer, die mit 393:394 Ringen knapp unterlag. Auch Dominik Bergmann (390) erging es nicht besser. An „Drei“ trat Laura Ammler an den Schießstand und sicherte sich mit 390:384 Ringen den Sieg im Direktvergleich. Auch Marc Zellinger (393) konnte sich einen Zähler sichern. Da auch Nicole Ertl an „Fünf“ einem Ergebnis von 389 Ringen ebenfalls die Oberhand behielt, ging dieser Kampf mit 3:2 Punkten und 1955:1934 Ringen an die Gastgeber.

Aktuell liegt das erste Unterstaller Team nach den ersten beiden Wettkampftagen auf Platz vier der Tabelle. Da noch einige Wettkampftage folgen, ist noch alles offen und es bleibt spannend.

Auch die „Zweite“ von Eichenlaub Unterstall absolvierte am Sonntag zwei Wettkämpfe in der Oberbayernliga. Im ersten Kampf traten sie gegen die erste Mannschaft aus Mering an. Dabei mussten gleich zwei Eichenlaub-Schützen ins Stechen und machten es spannend. Allerdings verloren Ramona Münzinger und Julia Braun die beiden Duelle, womit dieses Duell mit 3:2 Punkten zugunsten der Meringer entschieden wurde. Im zweiten Wettkampf gegen Gundelsdorf sprang dagegen ein 4:1-Erfolg heraus.

Die nächsten Wettkampftage in der 2. Bundesliga sowie Oberbayernliga finden am 7. November statt.