18.05.2019

Schneckenrennen um den Aufstieg

Spitzenreiter SV Karlshuld steht in Zuchering unter Zugzwang

Von Roland Geier

Drei Spieltage stehen in der Kreisklasse 2 Donau/Isar noch auf dem Terminplan – und im Kampf um die Aufstiegsplätze bahnt sich ein Schneckenrennen an. Am vergangenen Spieltag versäumte es Tabellenführer SV Karlshuld, seine Position an der Spitze durch ein torloses Remis auszubauen. Aber auch die Verfolger FC Geisenfeld, TSV Wolnzach, FC Fatih Ingolstadt und SV Hundszell versäumten es, Boden gut zu machen.

Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Mösler nun beim Tabellenneunten SV Zuchering, der nur zwei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz platziert ist. Dies dürfte sicherlich kein Spaziergang für die Truppe von Trainer Naz Seitle werden, der den Gegner auf keinen Fall unterschätzt. Bereits in der Hinrunde hatten die Grünhemden ihre Probleme, als sie mit 2:3 den Kürzeren zogen.

Augenmerk auf den Spielertrainer

Vor allem auf Spielertrainer Patrick Mack ist ein Augenmerk zu werfen, der mit elf Treffern Zucherings gefährlichster Angreifer ist. Der 27-Jährige, der in der Bezirksliga das Trikot der Grünhemden trug, besticht vor allem durch seine Schnelligkeit und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.

lA-Klasse 3 Donau/Isar: Bereits um 13 Uhr treffen die beiden Reserven des SV Zuchering und SV Karlshuld aufeinander. Die Mösler sind bereits abgestiegen und können nur auf einen Achtungserfolg gegen den Tabellenzwölften hoffen. (rolg)

Themen Folgen