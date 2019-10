vor 9 Min.

Schrobenhausen hat die Nase vorn

Acht Teilnehmer schafften es in die Endrunde: Die Finalisten lieferten sich einen spannenden Wettkampf beim Schülervergleich der Schützengaue Pöttmes-Neuburg, Schrobenhausen und Aichach.

Der Gau belegt sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung beim Schülervergleich den ersten Platz. Pöttmes-Neuburg wird Zweiter

Neuburg/Bayerdilling Jedes Jahr treffen sich die Schüler aus den Schützengauen Aichach, Pöttmes-Neuburg und Schrobenhausen zum Schülervergleich. In diesem Jahr sind die Gaujugendleitungen mit 30 Schützen zum Gastgeber Gemütlichkeit Bayerdilling in den Gau Pöttmes-Neuburg gereist. Dabei zeigte Sarah Aull aus dem Gau Schrobenhausen ihre Extraklasse und ließ niemanden an ihre hochklassige Leistung herankommen.

Zunächst machten sich die Schützen der Jahrgänge 2006 und jünger an den Start zum Vorkampf. Am Ende musste man ein Ergebnis von mindestens 176 Ringen vorlegen, um sich für das Finalschießen zu qualifizieren. Nach 20 Schuss standen Sarah Aull mit 189 Ringen (Gau Schrobenhausen), Benedikt Schapfl mit 188 Ringen (Gau Aichach), Paula Schapfl mit 187 Ringen (Gau Aichach), Laura Lehmer mit 186 Ringen (Gau Schrobenhausen), Hannah Rott mit 184 Ringen (Gau Aichach), Michael Pfaffenzeller mit 183 Ringen (Gau Pöttmes-Neuburg), Annemarie Wagner mit 179 Ringen (Gau Schrobenhausen) und Luisa Reißner mit 176 Ringen (Gau Schrobenhausen) als Finalteilnehmer fest. Dort sicherte sich Sarah Aull mit 99,1 Ringen, den ersten Platz, gefolgt von Benedikt Schäpfl mit 98,6 Ringen und Paula Scharpf mit 98,8 Ringen.

1. Sarah Aull (Schrobenhausen) 288,1

2. Benedikt Schapfl (Aichach) 286,6

3. Paula Schapfl (Aichach) 285,8

4. Hannah Rott (Aichach) 281,4

5. Laura Lehmer (Schrobenhausen) 277,6

6. Michael Pfaffenzeller (Pöttmes-Neuburg) 277,0

7. Annemarie Wagner (Schrobenh.) 270,1

8. Lusia Reißner (Schrobenhausen) 264,8

Auch in der Mannschaftswertung, hier werden die besten acht Schützen gewertet, belegte der Gau Schrobenhausen mit 1418 Ringen den ersten Platz vor dem Gau Pöttmes-Neuburg (1396) und dem Gau Aichach mit 1387 Ringen. (tbb)

