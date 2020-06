vor 3 Min.

Sibille Gerstners unerfüllter Traum

Schießen ist ihr Hobby: Sibille Gerstner ist in der ersten Luftgewehr-Mannschaft von Donauperle Bergheim aktiv. Mit ihrem Team trat sie viele Jahre in der Bayernliga an.

Plus Sibille Gerstner wollte mit Donauperle Bergheim in die 2. Luftgewehr-Bundesliga aufsteigen. Warum es nicht geklappt hat, sie sich selbst als Chaot bezeichnet und schnelle Schützen im Vorteil sind.

Von Benjamin Sigmund

Schießen zählt zu den Leidenschaften von Sibille Gerstner. Mit ihrem Verein Donauperle Bergheim ging sie mehrere Jahre in der Luftgewehr-Bayernliga an den Start. In unserer Serie NR-Sportskanone stellen wir die 27-Jährige auf etwas andere Art und Weise vor.

Strand oder Berge

Sibille Gerstner: „Ganz klar die Berge. Wir sind oft dort unterwegs. Im Sommer zum Wandern, im Winter beim Skifahren. Diese Leidenschaft ist familienbedingt. Mein Opa war schon viel in den Bergen und wir haben Verwandtschaft in Pfronten.“

Chaot oder Ordnungsfanatiker

Gerstner: „Ich bin ein ziemlicher Chaot (lacht). Ich versäume Termine und kann mir nichts merken. Bürokram überlasse ich lieber meinem baldigen Ehemann. Einzig wenn es um den Haushalt geht, bin ich kein Chaot.“

Fisch oder Fleisch

Gerstner: „Beides. Ich esse gerne Fleisch, am liebsten ein Steak. Und ich mag Fisch. Lachs schmeckt mir sehr gut.“

Kochen oder Fertiggericht

Gerstner: „Kochen, auf alle Fälle. Wir haben gerade ein Haus gebaut und eine supertolle Küche eingerichtet. Da macht das Kochen besonders Spaß.“

Sekt oder Wasser

Gerstner: „Wenn beispielsweise ein Geburtstag gefeiert wird, trinke ich gerne einen Sekt. Beim Sport bevorzuge ich natürlich Wasser. Steht ein Wettkampf an, trinke ich am Tag davor gar keinen Alkohol. In unserer Schießklasse ist das nicht möglich.“

Buch oder Internet

Gerstner: „Ich bin ehrlich: In meinem ganzen Leben habe ich vielleicht ein Buch gelesen. Das ist einfach nichts für mich und würde mich irgendwann langweilen. Daher wähle ich das Internet.“

Schloßfest oder Volksfest

Gerstner: „Zu 100 Prozent das Schloßfest. Es ist Tradition und gehört zu Neuburg. Man trifft viele Leute, die man sonst nicht sieht. Meine Besuche auf dem Neuburger Volksfest lassen sich hingegen an einer Hand abzählen. Früher gab es dort einen Wettkampfabend, bei dem der Schützengau gegen das Jagdgeschwader angetreten ist. Da habe ich teilgenommen.“

Brandlbad oder Weiher

Gerstner: „Puh, schwierig. Gewöhnlich gehen wir an einen Weiher. Wenn ich aber Bahnen schwimmen will, gehe ich ins Brandl.“

Bayernliga oder 2. Liga

Gerstner: „Die 2. Bundesliga war für mich immer ein Traum. Leider haben wir es nie dorthin geschafft. Einmal haben wir als Bayernligameister an einem Aufstiegswettkampf in München teilgenommen. Leider haben bei einigen die Nerven nicht mitgespielt. Den Verein zu wechseln, um in der 2. Liga zu schießen, kam für mich nie infrage, auch wenn ich Angebote hatte. Ich wollte dieses Ziel nur mit meinem Heimatverein Donauperle Bergheim erreichen. Mittlerweile haben wir das Ziel aber nicht mehr, weil gute Schützen aufgehört haben. Das ist ultraschade, da wir wirklich eine super Mannschaft hatten. Aus diesem Grund sind wir leider in der vergangenen Saison aus der Bayernliga in die Oberbayernliga abgestiegen. Das wollen wir nun reparieren und den Wiederaufstieg schaffen.“

Mannschaft oder Einzel

Gerstner: „Grundsätzlich ist Schießen kein wirklicher Mannschaftssport, da jeder zunächst für sich selbst schießt. Dennoch ist es einfach schöner, wenn das Team mit dabei ist und man mit der Mannschaft gewinnt. Das macht mehr Spaß als Einzelwettkämpfe.“

Luftgewehr oder Luftpistole

Gerstner: „Luftgewehr. Das hat sich so ergeben, weil ich mit der Luftpistole weniger getroffen habe (lacht). Die Pistole war mir zu schwer, ich hatte zu wenig Kraft. Daher war ich schon immer Gewehrschützin, auch wenn unsere Luftpistolenmannschaft in Bergheim ebenfalls in der Oberbayernliga schießt.“

Schnell- oder Langsam-Schütze

Gerstner: „Eigentlich bin ich im Regelfall ein schneller Schütze. Gerade, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so läuft, macht man auch mal langsamer. Meist versuche ich, schneller als mein Gegner zu schießen. Vorschießen ist leichter als Nachschießen. Denn wenn ich weiß, welche Ergebnisse der Gegner erzielt hat, tue ich mich schwerer. Daher ist es besser, vorzulegen und den Gegner unter Druck zu setzen.“

