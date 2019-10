18:04 Uhr

Spannung bis zum letzten Schuss

Das Ziel im Visier: Katharina Hörmann trat mit Eichenlaub Unterstall in der 2. Bundesliga auf der eigenen Schießanlage gegen Petersaurach II und Kempten an.

Eichenlaub Unterstall liefert dem Heimpublikum zwei spannende Wettkämpfe in der 2. Bundesliga. Warum es am Ende nur zu einem Sieg gereicht hat.

Von Marlene Guppenberger

Spannende Wettkämpfe bekamen die Zuschauer in Unterstall in der 2. Bundesliga zu sehen. Gastgeber Eichenlaub gelang dabei ein Sieg, die andere Begegnung ging verloren. Zunächst besiegte Gastgeber Petersaurach mit 3:2. Beim zweiten Wettkampf mussten sich die Eichenlaub-Schützen mit 2:3 gegen Kempten knapp geschlagen geben.

Unterstall – Petersaurach II 3:2 Dominik Bergmann holte souverän seinen Punkt mit einem Ergebnis von 396:390 Ringen. An Position zwei ging Marc Zellinger an den Start. Er war mit seinem Gegner mit 388:388 Ringen gleichauf, entschied das Duell beim Stechschuss für sich. Thomas Konstenzer musste sich mit einem Ergebnis von 390 Ringen geschlagen geben, da es sein Gegner auf 392 brachte. Andrea Nieberle gewann ihren Wettkampf mit 394:380 Ringen. Katharina Hörmann machte es an Position fünf noch einmal spannend. Sie und ihr Gegner erzielten beide 387 Ringe und mussten gleich zwei Stechschüsse abgeben. Der Punkt ging am Ende an Petersaurach. Trotzdem konnten sich die Eichenlaub-Schützen mit einem Ergebnis von 1955:1937 Ringen den Sieg sichern.

Unterstall – Kempten 2:3 Auch in der zweiten Partie gegen Kempten war für die Zuschauer ein spannender Wettkampf geboten. Dominik Bergmann sicherte sich mit 394:388 Ringen den Punkt. Thomas Konstenzer ging diesmal an Position zwei an den Start und holte sich mit einem Ring Vorsprung und insgesamt 391:390 den Sieg. Andrea Nieberle unterlag hingegen mit 384:389. Auch Katharina Hörmann konnte ihr Duell gegen Kempten nicht für sich entscheiden. Mit 385:388 Ringen ging der Punkt an Kempten. Auf Position fünf ging Nicole Ertl für die Eichenlaub-Schützen an den Start. Mit einem Ergebnis von 384:385 Ringen verfehlte sie ihren Punkt und den Gesamtsieg nur ganz knapp. Unterstall musste sich somit mit 2:3 (1938:1940 Ringe) geschlagen geben.

Ausblick In der Tabelle liegt Unterstall nun auf Platz sieben und damit im Mittelfeld der 2. Liga. Der nächste Wettkampftag steht am 10. November auf dem Programm. Eichenlaub Unterstall genießt dann erneut Heimrecht. Gegner sind Schlusslicht Alpenjäger Halbach und die Eichenlaubschützen Saltendorf, die auf Platz neun der Tabelle liegen.

Tabelle (Einzelpunkte, Mannschaftspunkte)

1. FSG Diessen 14:6, 8:0

2. Post SV Plattling 13:7, 8:0

3. FSG Titting 12:8, 6:2

4. Luckenpaint 12:8, 6:2

5. FSG Kempten 11:9, 6:2

6. SV Petersaurach 2 11:9, 4:4

7. Eichenlaub Unterstall 9:11, 2:6

8. Niederlauterbach 2 8:12, 2:6

9. Eichen. Saltendorf 2 8:12, 2:6

10. SV Lauertal Burglauer 8:12, 2:6

11. FSG München 2 7:13, 2:6

12. Alpenjäger Haibach 7:13, 0:8

