Bambini jubeln nach Doppelspieltag

Die U12-Mannschaft des TSV Ober-/Unterhausen sichert sich die Meisterschaft mit zwei 6:0-Siegen

Die Bambini des TSV Ober-/Unterhausen mussten am Wochenende gleich zweimal ran und sicherten sich mit zwei Siegen vorzeitig die Meisterschaft. Während die Damen 40 verloren, feierten die Herren einen knappen Sieg.

Zum Saisonabschluss erreichten die TSV-Damen einen sicheren Auswärtssieg. Susanne Götzenberger (6:2, 6:2), Ursula Oppenheimer (6:2, 6:4) und Carola Braun-Schmiz (6:3, 6:4) fuhren Siege ein. Lediglich Sandra Zach (5:7, 1:6) musste sich geschlagen geben. Im Einserdoppel ließen Götzenberger/Oppenheimer mit 6:1, 6:1 nichts anbrennen und auch das zweite Doppel um Zach/Braun-Schmiz ging in einer spannenden Partie mit 3:6, 6:4, 10:8 an den TSV. Mit jeweils zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen beenden die Damen die Runde auf einem ordentlichen dritten Tabellenplatz.

Nach zuletzt drei knappen Niederlagen ist der Bann gebrochen, da sich die Herren in Vohburg durchsetzen konnten. Im Einzel waren Christoph Gastl (4:6, 0:6), Marcus Lappe (2:6, 6:2, 6:10) und Matthias Frank (3:6,1:6) unterlegen. Stefan Gastl (6:2, 6:2), Andreas Mayer (6:1, 6:2) und Tobias Mocka (6:1, 6:0) ließen jedoch nichts anbrennen und sorgten für das Unentschieden nach den Einzeln. Im Doppel setzten sich C. Gastl/ Frank (6:3, 6:2) und S. Gastl/Lappe (6:3, 6:4) durch, wodurch der Sieg in trockenen Tüchern war. Das spannende Doppel um Mayer/Mocka ging mit 7:6, 1:6, 6:10 knapp verloren.

Michael Seeber (6:0, 6:1), Stefan Zehnder (6:3, 6:0), Martin Angermayr (6:3, 6:2) und Tom Mayr (6:0, 6:0) hatten in ihren Matches keine Probleme. Auch im Doppel setzten sich Seeber/Zehnder (6:3, 6:4) und Mayr/Geier (6:4, 6:1) durch.

Im Heimspiel gegen den ESV Ingolstadt Ringsee fuhren die Bambini im vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft einen 6:0-Sieg ein. Das Ergebnis fiel am Ende deutlicher aus, als die Matches tatsächlich waren. Denn dieses Mal war in den Einzeln Nervenstärke gefragt. Sowohl Lukas Geier (6:2, 6:7, 10:6) als auch Raluca Burla (1:6, 6:3, 10:8) mussten über die volle Distanz gehen, behielten am Ende aber die Oberhand. Dilyana Vicheva (6:3, 6:2) und Ewa Krzyzanowski (6:2, 6:0) gestalteten ihre Einzel hingegen deutlicher und siegten ungefährdet. Auch die beiden abschließenden Doppel Geier/Vicheva (6:4, 6:4) und Burla/Krzyzanowski (6:2, 6:1) gingen an den TSV. Durch den Heimsieg übernahmen die Bambini die Tabellenführung vom ESV Ingolstadt Ringsee.

Im Nachholspiel wurde dann mit einem souveränen 6:0-Auswärtssieg beim MTV Ingolstadt die Meisterschaft einen Spieltag vor Schluss endgültig klar gemacht. In den Einzeln ließen Lukas Geier (6:1, 6:0), Dilyana Vicheva (6:0, 6:0), Raluca Burla (6:0, 6:1) und Ewa Krzyzanowski (6:1, 6:2) ihren Gegnern keine Chance. Auch in den Doppeln trumpften Vicheva/Burla (6:0, 6:1) und Geier/Florian Best (6:1, 6:4) noch einmal auf. Die Mannschaft konnte damit ihren Vorjahrestriumph wiederholen und den Titel erfolgreich verteidigen.