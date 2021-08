Freude über den Aufstieg

Herren des TC Rennertshofen holen den Titel und spielen künftig in der Bezirksklasse 2. Herren II müssen sich geschlagen geben

Die erste Herrenmannschaft des TC Rennertshofen hat die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksklasse 2 perfekt gemacht. Die Herren II mussten sich indes dem SV Klingsmoos geschlagen geben.

Ungeschlagen hat sich die erste Herrenmannschaft des TC Rennertshofen den Aufstieg in die Bezirksklasse 2 gesichert. Am letzten Spieltag empfing man die Gäste aus Buttenwiesen. Florian Appel siegte 6:0, 6:2 und hat somit in der ganzen Saison lediglich vier Spiele im Einzelwettbewerb abgegeben. Sebastian Marx hatte etwas mehr Probleme und sicherte sich erst im Match-Tiebreak den Sieg (6:4, 4:6, 10:3). Oliver Färber (6:0, 6:0), Josef Käs (6:1, 6:1), Jonathan Berchermeier (6:1, 6:0) und Daniel Litzl (6:0, 6:2) gaben ihren Gegnern keine Chance. Gesundheitlich angeschlagen spielten die Rennertshofener Nummer eins und zwei kein Doppel. Sie wurden durch Manuel Hell und Michael Feiner ersetzt. Das Einser-Doppel Färber/Berchermeier erkämpfte sich im Match-Tiebreak den Sieg (6:2, 5:7, 10:4). Käs/Hell siegten ebenso problemlos (6:4, 6:1) wie auch Litzl/Feiner (6:2, 6:2) Somit führt Rennertshofen die Tabelle mit 10:0 Punkten, 36:9 Mannschaftspunkten und 74:21 Sätzen an.

Eigentlich rechnete man sich gegen den TC Klingsmoos keine großen Chancen aus, aber mit etwas Glück hätte Rennertshofen ein Unentschieden erreichen können. Franko Hammerl verlor 5:7, 2:6, während Fabian Seiler in einem Krimi den Match-Tiebreak für sich entscheiden konnte (6:4, 6:7, 13:11). Mannschaftskapitän Manuel Hell hatte gegen den stark aufspielenden Gegner keine Möglichkeit, ins Spiel zu finden (3:6, 1:6), ähnlich erging es Michael Feiner (1:6, 0:6). Ein Unentschieden wäre bei einem 1:3 Rückstand noch möglich. Hammerl/Hell siegten 6:1, 1:6, und 10:3. Seiler/Feiner hatten mehr Mühe und verloren äußerst unglücklich zweimal im Tiebreak (6:7, 6:7). Somit endet die Saison für die zweite Herrenmannschaft auf dem vorletzten Platz mit 4:10 Punkten, 18:24 Mannschaftspunkten und 41:52 Sätzen.