Große Teilnehmerzahl in Karlshuld

Wer sich bei der Vereinsmeisterschaft der Kinder und Jugendlichen die Titel geholt hat

Mit rekordverdächtigen 42 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen fanden die Jugend-Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung des SV Karlshuld statt. Eingeteilt wurden die Teilnehmenden alters- und leistungsgerecht in fünf Gruppen. Hochmotiviert und mit vollem Eifer wurde dabei um Punkte und Siege gekämpft.

Bereits am Freitag suchte die Midcourt-Gruppe ihren Meister. Hierbei konnte sich Dominik Degen vor Paul Weber und Marie Lehmeier den Titel sichern. Am Samstag standen die restlichen vier Gruppen auf dem Plan. Die Bambinis zeigten in einem separaten Wettbewerb ihr bereits erlerntes Können und ihre Geschicklichkeit beim Umgang mit dem kleinen gelben Filzball. Dabei erzielte Moritz Scheunert vor Fabian Beleczko und Nele Scheunert die höchste Punktzahl. Zeitgleich wurde auf vier Plätzen das Kleinfeldturnier durchgeführt. Dabei konnte Kilian Mittermaier vor Mia Drechsler und Jakob Mittermaier den ersten Platz erringen. Bei den Juniorinnen ergatterte sich Marlene Morscher vor Cora Griebel und Emilia Reil den „Platz an der Sonne“. Zum Abschluss stand die Meisterschaft der Junioren auf dem Programm. Hier darf sich Ruben Wander Vereinsmeister 2021 nennen. Auf den weiteren Rängen folgten Felix Kreitmeier und Raphael Beleczko.